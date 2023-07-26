Пермяков предупредили о возможных провокациях в День ВДВ

27 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Ветеранам-десантникам напомнили, как вывести провокаторов на чистую воду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми во время празднования Дня Воздушно-десантных войск 2 августа возможны провокации. Об этом участников предстоящего праздника предупредили в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». По данным ветеранского сообщества, провокации могут устроить лица, не имеющие к ВДВ никакого отношения. «2 августа правонарушения совершают, в основном, лица к ВДВ отношения не имеющие, так называемые „ряженые“, ведь купить тельняшку и берет в „Военторге“ труда не составляет. Могут быть провокаторы, работающие под заказ. Этого десантникам исключать нельзя, примеры имеются в достаточном количестве. Таких „ряженых“ необходимо вывести на чистую воду, задав пару вопросов о службе и традициях, на которые каждый десантник знает ответ», — говорится в сообществе. Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, по уже сложившейся традиции начнутся в краевой столице в 9 утра со сбора ветеранов-десантников на набережной Камы у Речного вокзала. После этого колонна проследует по улицам Монастырской и Сибирской. В 11:30 начнется возложение венков и цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. В этот день в Перми будет запрещена продажа алкоголя.

В Перми во время празднования Дня Воздушно-десантных войск 2 августа возможны провокации. Об этом участников предстоящего праздника предупредили в сообществе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». По данным ветеранского сообщества, провокации могут устроить лица, не имеющие к ВДВ никакого отношения. «2 августа правонарушения совершают, в основном, лица к ВДВ отношения не имеющие, так называемые „ряженые“, ведь купить тельняшку и берет в „Военторге“ труда не составляет. Могут быть провокаторы, работающие под заказ. Этого десантникам исключать нельзя, примеры имеются в достаточном количестве. Таких „ряженых“ необходимо вывести на чистую воду, задав пару вопросов о службе и традициях, на которые каждый десантник знает ответ», — говорится в сообществе. Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, по уже сложившейся традиции начнутся в краевой столице в 9 утра со сбора ветеранов-десантников на набережной Камы у Речного вокзала. После этого колонна проследует по улицам Монастырской и Сибирской. В 11:30 начнется возложение венков и цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. В этот день в Перми будет запрещена продажа алкоголя.