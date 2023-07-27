Мэрия выставила на торги землю в Советском районе Челябинска. Скрин

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Аукцион состоится 31 августа 2023 года Фото:

Мэрия объявила торги на аренду земли площадью 3 629 квадратных метров в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 31 августа, сообщается на сайте администрации.

«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земли площадью 3 тысячи 629 квадратных метров. Участок расположен в Советском район Челябинска по улице Кузнецова, д. 39. Аукцион состоится 31 августа», — говорится в документации.

На территории разрешено строить помещения и оборудованные площадки для занятий спортом. Стартовая цена лота, соответствующая размеру ежегодной арендной платы земельного участка, составляет 171 тысячу 64 рубля. Заявки на участие аукционе принимаются с 27 июля по 29 августа.

Начальная цена земельного участка, соответствующая размеру ежегодной арендной платы за территорию, составляет 171 тысячу 64 рубля
Начальная цена земельного участка, соответствующая размеру ежегодной арендной платы за территорию, составляет 171 тысячу 64 рубля

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Мэрия объявила торги на аренду земли площадью 3 629 квадратных метров в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 31 августа, сообщается на сайте администрации. «Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земли площадью 3 тысячи 629 квадратных метров. Участок расположен в Советском район Челябинска по улице Кузнецова, д. 39. Аукцион состоится 31 августа», — говорится в документации. На территории разрешено строить помещения и оборудованные площадки для занятий спортом. Стартовая цена лота, соответствующая размеру ежегодной арендной платы земельного участка, составляет 171 тысячу 64 рубля. Заявки на участие аукционе принимаются с 27 июля по 29 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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