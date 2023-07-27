Мэрия объявила торги на аренду земли площадью 3 629 квадратных метров в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 31 августа, сообщается на сайте администрации.
«Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земли площадью 3 тысячи 629 квадратных метров. Участок расположен в Советском район Челябинска по улице Кузнецова, д. 39. Аукцион состоится 31 августа», — говорится в документации.
На территории разрешено строить помещения и оборудованные площадки для занятий спортом. Стартовая цена лота, соответствующая размеру ежегодной арендной платы земельного участка, составляет 171 тысячу 64 рубля. Заявки на участие аукционе принимаются с 27 июля по 29 августа.
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