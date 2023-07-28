Свердловчанин оформил кредит на 1,3 млн рублей и отдал деньги мошенникам

Потерпевшему звонили лже-сотрудники банка и ФСБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Качканаре (Свердловская область) мошенники, притворившись сотрудниками банка и ФСБ, заставили 39-летнего мужчину взять в кредит 1,3 млн рублей и отдать им, чтобы обнулить кредиты, которые якобы оформлялись на имя потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Качканарский».

«У 39-летнего мужчины из Качканара телефонные мошенники украли 1 327 000 рублей. Они притворились сотрудниками банка и ФСБ, заставили мужчину взять деньги в кредит и перевести на посторонние счета, чтобы якобы закрыть кредиты на его имя», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Аферисты позвонили мужчине и убедили, что на его имя оформляются кредиты. После этого ему позвонил лже-сотрудник ФСБ, который заверил, что поможет решить проблему. Он попросил мужчину выполнять все действия, которые говорит лже-сотрудница банка. Она попросила 39-летнего мужчину оформить кредиты в нескольких банках и перевести деньги на другие счета. Сделав это, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.