28 июля 2023

Свердловчанин оформил кредит на 1,3 млн рублей и отдал деньги мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевшему звонили лже-сотрудники банка и ФСБ Фото:

В Качканаре (Свердловская область) мошенники, притворившись сотрудниками банка и ФСБ, заставили 39-летнего мужчину взять в кредит 1,3 млн рублей и отдать им, чтобы обнулить кредиты, которые якобы оформлялись на имя потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Качканарский».

«У 39-летнего мужчины из Качканара телефонные мошенники украли 1 327 000 рублей. Они притворились сотрудниками банка и ФСБ, заставили мужчину взять деньги в кредит и перевести на посторонние счета, чтобы якобы закрыть кредиты на его имя», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Аферисты позвонили мужчине и убедили, что на его имя оформляются кредиты. После этого ему позвонил лже-сотрудник ФСБ, который заверил, что поможет решить проблему. Он попросил мужчину выполнять все действия, которые говорит лже-сотрудница банка. Она попросила 39-летнего мужчину оформить кредиты в нескольких банках и перевести деньги на другие счета. Сделав это, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

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В Качканаре (Свердловская область) мошенники, притворившись сотрудниками банка и ФСБ, заставили 39-летнего мужчину взять в кредит 1,3 млн рублей и отдать им, чтобы обнулить кредиты, которые якобы оформлялись на имя потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России «Качканарский». «У 39-летнего мужчины из Качканара телефонные мошенники украли 1 327 000 рублей. Они притворились сотрудниками банка и ФСБ, заставили мужчину взять деньги в кредит и перевести на посторонние счета, чтобы якобы закрыть кредиты на его имя», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Аферисты позвонили мужчине и убедили, что на его имя оформляются кредиты. После этого ему позвонил лже-сотрудник ФСБ, который заверил, что поможет решить проблему. Он попросил мужчину выполнять все действия, которые говорит лже-сотрудница банка. Она попросила 39-летнего мужчину оформить кредиты в нескольких банках и перевести деньги на другие счета. Сделав это, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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