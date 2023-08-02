«Известия»: аптека в Москве перепродавала льготные лекарства для онкобольных Челябинска

03 августа 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Препараты предлагали купить по цене в два-три раза ниже рыночной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве в одной из аптек изъяли дорогостоящие рецептурные препараты, которые либо украли из крупных медучреждений, в том числе Челябинска, либо перепродали сами пациенты. Об этом пишут «Известия». «Дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из московских аптек. Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми», — сообщил источник в правоохранительных органах. Его слова приводят «Известия». Лекарства нашли в аптеке, которая находится на Дегунинской улице и принадлежит ООО «Астра-Фарм». Препараты предлагали купить по цене в два-три раза ниже рыночной. По системе мониторинга движения лекарственных препаратов оперативники отследили одно из лекарств. Оно два года назад поступило в больницу Санкт-Петербурга и было якобы выдано пациенту. В списке изначальных получателей лекарств оказался и челябинский Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Как пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области, еще в 2022 году заваптекой центра давал пояснения местным правоохранителям по поводу препарата «Тивикай», три упаковки которого также нашли в аптеке Москвы. «При выдаче рецептурного препарата на руки пациенты центра расписываются за их получение в специальном журнале. После этого ответственность за дальнейшую судьбу препарата несет сам пациент», — указали в ведомстве. По словам эксперта в сфере фармацевтической безопасности Александра Носенко, проблема утечки льготных препаратов актуальна в масштабах всей страны. Он назвал несколько основных схем. «Часть лекарств ворует персонал медучреждений, другую продают сами пациенты, например, в период ремиссии заболевания, а также родственники в случае смерти больного», добавил эксперт. Ранее в Челябинске онкобольные пожаловались, что в онкологическом отделении на улице Горького, 18 пациенты не могут получить необходимые лекарства. Об этом жители рассказали в социальных сетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве в одной из аптек изъяли дорогостоящие рецептурные препараты, которые либо украли из крупных медучреждений, в том числе Челябинска, либо перепродали сами пациенты. Об этом пишут «Известия». «Дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из московских аптек. Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми», — сообщил источник в правоохранительных органах. Его слова приводят «Известия». Лекарства нашли в аптеке, которая находится на Дегунинской улице и принадлежит ООО «Астра-Фарм». Препараты предлагали купить по цене в два-три раза ниже рыночной. По системе мониторинга движения лекарственных препаратов оперативники отследили одно из лекарств. Оно два года назад поступило в больницу Санкт-Петербурга и было якобы выдано пациенту. В списке изначальных получателей лекарств оказался и челябинский Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Как пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области, еще в 2022 году заваптекой центра давал пояснения местным правоохранителям по поводу препарата «Тивикай», три упаковки которого также нашли в аптеке Москвы. «При выдаче рецептурного препарата на руки пациенты центра расписываются за их получение в специальном журнале. После этого ответственность за дальнейшую судьбу препарата несет сам пациент», — указали в ведомстве. По словам эксперта в сфере фармацевтической безопасности Александра Носенко, проблема утечки льготных препаратов актуальна в масштабах всей страны. Он назвал несколько основных схем. «Часть лекарств ворует персонал медучреждений, другую продают сами пациенты, например, в период ремиссии заболевания, а также родственники в случае смерти больного», добавил эксперт. Ранее в Челябинске онкобольные пожаловались, что в онкологическом отделении на улице Горького, 18 пациенты не могут получить необходимые лекарства. Об этом жители рассказали в социальных сетях.