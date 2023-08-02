02 августа 2023

Власти Сургута приглашают горожан убраться на берегах водоемов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской субботник в Кургане, пляж бабьи пески, уборка парка, городской субботник
Субботник состоится 11 августа в 15:00 Фото:

Администрация Сургута (ХМАО) приглашает горожан принять участие в уборке мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Администрация города Сургута приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Субботник состоится 11 августа в 15:00.

Для регистрации на мероприятие нужно подать заявку с указанием ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и количества человек. В ответ участники получат схемы уборки территорий города.

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Администрация Сургута (ХМАО) приглашает горожан принять участие в уборке мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Администрация города Сургута приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Субботник состоится 11 августа в 15:00. Для регистрации на мероприятие нужно подать заявку с указанием ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и количества человек. В ответ участники получат схемы уборки территорий города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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