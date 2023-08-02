Власти Сургута приглашают горожан убраться на берегах водоемов

03 августа 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Субботник состоится 11 августа в 15:00 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Сургута (ХМАО) приглашает горожан принять участие в уборке мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Администрация города Сургута приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Субботник состоится 11 августа в 15:00. Для регистрации на мероприятие нужно подать заявку с указанием ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и количества человек. В ответ участники получат схемы уборки территорий города.

Администрация Сургута (ХМАО) приглашает горожан принять участие в уборке мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Администрация города Сургута приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Субботник состоится 11 августа в 15:00. Для регистрации на мероприятие нужно подать заявку с указанием ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и количества человек. В ответ участники получат схемы уборки территорий города.