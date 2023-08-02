Власти Сургута приглашают горожан убраться на берегах водоемов

Субботник состоится 11 августа в 15:00
Администрация Сургута (ХМАО) приглашает горожан принять участие в уборке мусора на берегах водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Администрация города Сургута приглашает всех желающих принять участие в мероприятии по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Субботник состоится 11 августа в 15:00.
Для регистрации на мероприятие нужно подать заявку с указанием ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и количества человек. В ответ участники получат схемы уборки территорий города.
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