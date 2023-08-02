02 августа 2023

В челябинском СИЗО скончалась заключенная

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Предположительно, заключенная скончалась из-за проблем с сердцем Фото:

В СИЗО №4, расположенном в Златоусте (Челябинская область) скончалась заключенная. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предположительно у женщины были проблемы с сердцем.

«Труп обнаружил начальник смены. На теле женщины признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предположительно, из-за проблем с сердцем у нее случился инфаркт», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина содержалась под стражей с начала июля. В СИЗО ее отправили по делу о краже. Ранее она уже отбывала сроки за нанесение травм, грабеж, кражу и несоблюдение ограничительных мер.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В СИЗО №4, расположенном в Златоусте (Челябинская область) скончалась заключенная. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предположительно у женщины были проблемы с сердцем. «Труп обнаружил начальник смены. На теле женщины признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предположительно, из-за проблем с сердцем у нее случился инфаркт», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина содержалась под стражей с начала июля. В СИЗО ее отправили по делу о краже. Ранее она уже отбывала сроки за нанесение травм, грабеж, кражу и несоблюдение ограничительных мер. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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