В челябинском СИЗО скончалась заключенная

В СИЗО №4, расположенном в Златоусте (Челябинская область) скончалась заключенная. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предположительно у женщины были проблемы с сердцем.
«Труп обнаружил начальник смены. На теле женщины признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предположительно, из-за проблем с сердцем у нее случился инфаркт», — рассказал источник.
По данным URA.RU, женщина содержалась под стражей с начала июля. В СИЗО ее отправили по делу о краже. Ранее она уже отбывала сроки за нанесение травм, грабеж, кражу и несоблюдение ограничительных мер.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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