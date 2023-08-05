Жителей района напугал мужчина с топором
На улице Шаманова, 36 в Академическом районе Екатеринбурга, мужчина разгуливал с топором, пугая прохожих. Об этом рассказала очевидица, снявшая неизвестного на видео.
«Парни просто стояли спокойно, один был с собачкой. С третьего этажа мужик на них ведро воды вылил, а потом выбежал с топором. Мы мимо проходили и сняли. Он кидается на парней с топором», — сообщила подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU запросил информацию в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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