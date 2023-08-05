05 августа 2023
04 августа 2023

В Екатеринбурге неизвестный мужчина с топором напугал жителей. Видео

Жителей Академического района Екатеринбурга напугал мужчина с топором
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Жителей района напугал мужчина с топором Фото:

На улице Шаманова, 36 в Академическом районе Екатеринбурга, мужчина разгуливал с топором, пугая прохожих. Об этом рассказала очевидица, снявшая неизвестного на видео.

«Парни просто стояли спокойно, один был с собачкой. С третьего этажа мужик на них ведро воды вылил, а потом выбежал с топором. Мы мимо проходили и сняли. Он кидается на парней с топором», — сообщила подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU запросил информацию в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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На улице Шаманова, 36 в Академическом районе Екатеринбурга, мужчина разгуливал с топором, пугая прохожих. Об этом рассказала очевидица, снявшая неизвестного на видео. «Парни просто стояли спокойно, один был с собачкой. С третьего этажа мужик на них ведро воды вылил, а потом выбежал с топором. Мы мимо проходили и сняли. Он кидается на парней с топором», — сообщила подписчица telegram-канала «Академический новости Екатеринбург». Корреспондент URA.RU запросил информацию в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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