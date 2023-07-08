Военным ЗВО на передовую доставили икону, подаренную Путиным

09 июля 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Икону «Спас Нерукотворный» передали бойцам из группировки «Запад» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские солдаты из группировки «Запад» доставили икону «Спас Нерукотворный» на передовую. Ранее бойцам ее передал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны. «Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск „Запад“ на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного», — отметили в военном российском ведомстве. Их сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что во времена Российской империи при царствовании Александра III эта икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Солдаты СВО будут использовать икону для причастия. Икона «Спас Нерукотворный» была привезена из группировки «Днепр», которую ранее им передал Владимир Путин. Сама икона была выкуплена из частной коллекции в США. Ранее президент РФ также передал икону «Троица» Русской православной церкви (РПЦ). Ее разместили в Троицком соборе. Это историческое место иконы, передает «Национальная служба новостей».

Российские солдаты из группировки «Запад» доставили икону «Спас Нерукотворный» на передовую. Ранее бойцам ее передал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны. «Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск „Запад“ на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного», — отметили в военном российском ведомстве. Их сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что во времена Российской империи при царствовании Александра III эта икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Солдаты СВО будут использовать икону для причастия. Икона «Спас Нерукотворный» была привезена из группировки «Днепр», которую ранее им передал Владимир Путин. Сама икона была выкуплена из частной коллекции в США. Ранее президент РФ также передал икону «Троица» Русской православной церкви (РПЦ). Ее разместили в Троицком соборе. Это историческое место иконы, передает «Национальная служба новостей».