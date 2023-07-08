08 июля 2023

Военным ЗВО на передовую доставили икону, подаренную Путиным

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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, икона спас нерукотворный
Икону «Спас Нерукотворный» передали бойцам из группировки «Запад» Фото:

Российские солдаты из группировки «Запад» доставили икону «Спас Нерукотворный» на передовую. Ранее бойцам ее передал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны.

«Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск „Запад“ на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного», — отметили в военном российском ведомстве. Их сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что во времена Российской империи при царствовании Александра III эта икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Солдаты СВО будут использовать икону для причастия.

Икона «Спас Нерукотворный» была привезена из группировки «Днепр», которую ранее им передал Владимир Путин. Сама икона была выкуплена из частной коллекции в США. Ранее президент РФ также передал икону «Троица» Русской православной церкви (РПЦ). Ее разместили в Троицком соборе. Это историческое место иконы, передает «Национальная служба новостей».

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Российские солдаты из группировки «Запад» доставили икону «Спас Нерукотворный» на передовую. Ранее бойцам ее передал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны. «Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск „Запад“ на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного», — отметили в военном российском ведомстве. Их сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что во времена Российской империи при царствовании Александра III эта икона принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Солдаты СВО будут использовать икону для причастия. Икона «Спас Нерукотворный» была привезена из группировки «Днепр», которую ранее им передал Владимир Путин. Сама икона была выкуплена из частной коллекции в США. Ранее президент РФ также передал икону «Троица» Русской православной церкви (РПЦ). Ее разместили в Троицком соборе. Это историческое место иконы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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