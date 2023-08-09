Мэрия Златоуста судится с музеем боевой славы

Мэрия Златоуста (Челябинская область) подала в суд на городской Музей боевой славы. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор возник вокруг суммы в 119 тысяч рублей.
«Исковое заявление подано Комитетом по управления имуществом. Сумма исковых требований 118 тысяч 741 рубль 29 копеек», — отмечено на сайте арбитражного суда.
В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU пояснили, что долг образовался при оплате за услуги теплоснабжения. Задолженность погасили из бюджетных средств.
«Музей располагался в муниципальном помещении на праве безвозмездного пользования. Однако, согласно требованиям законодательства, потребленные организацией энергоресурсы должны быть ей оплачены», — сообщили URA.RU в мэрии.
Задолженность в соответствии с законодательством в настоящее время взыскивают в порядке регресса. Учреждение располагалось на первом этаже жилого дома и действовало при Союзе ветеранов Афганистана. Музей являлся общественной организацией, которая прекратила свою деятельность, но не ликвидирована. Все экспонаты сохранены и находятся в здании ДОСААФ под эгидой Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных военных конфликтов. Осенью, сообщил URA.RU ее председатель Максим Чернов, желающие смогут ознакомиться с экспонатами: летом музей не работает.
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