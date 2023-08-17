17 августа 2023

В Екатеринбурге остановят движение электротранспорта

На Вторчермете в Екатеринбурге строители перекроют движение трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, общественный транспорт, дождь, трамвай, западное трамвайное депо, пассажиры трамвая
На Вторчермете перестанут ходить трамваи Фото:

В Екатеринбурге на несколько дней остановят движение трамваев в сторону конечной остановки Керамическая на Вторчермете. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Движение трамваев закроется от остановки „Ферганская“ до остановки „Керамическая“ в обоих направлениях с 10:00 25 августа до 5:00 28 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же промежуток времени строители закроют движение машин от дома №68 на улице 2-я Новосибирская до улицы Чемпионов. Объезд будет организован по улице Городская.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на несколько дней остановят движение трамваев в сторону конечной остановки Керамическая на Вторчермете. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. «Движение трамваев закроется от остановки „Ферганская“ до остановки „Керамическая“ в обоих направлениях с 10:00 25 августа до 5:00 28 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении. Кроме того, в этот же промежуток времени строители закроют движение машин от дома №68 на улице 2-я Новосибирская до улицы Чемпионов. Объезд будет организован по улице Городская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...