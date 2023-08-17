В Екатеринбурге остановят движение электротранспорта

На Вторчермете перестанут ходить трамваи
В Екатеринбурге на несколько дней остановят движение трамваев в сторону конечной остановки Керамическая на Вторчермете. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Движение трамваев закроется от остановки „Ферганская“ до остановки „Керамическая“ в обоих направлениях с 10:00 25 августа до 5:00 28 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот же промежуток времени строители закроют движение машин от дома №68 на улице 2-я Новосибирская до улицы Чемпионов. Объезд будет организован по улице Городская.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.