Власти ХМАО опубликовали списки кандидатов в главы департаментов спорта и культуры. Список

18 августа 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Правительство Югры обнародовало списки кандидатов на должности глав депспорта и депкультуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО обнародовали списки кандидатов на должности директоров департаментов спорта и культуры. Перечень опубликован на официальном сайте окружного правительства. «В Югре продолжается отбор кандидатов на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта автономного округа. По итогам первого этапа отбора, оценки личностного и профессионального потенциала, до отраслевой конференции допущены 11 человек, претендующих на должность руководителя окружного департамента культуры, и 6 человек — претендующих на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры», — указано в публикации. На должность директора депкультуры претендуют помощник председателя думы Сургута Татьяна Дворникова, директор центра «Барсова Гора» в Сургуте Елена Игнатьевская, консультант отдела музеев Эльдар Мусин, главный инспектор отдела взыскания ИФНС Нягани Татьяна Пеньковцева, доцент ЮГУ Ксения Руссу, самозанятый из Ханты-Мансийска Константин Чернышев, предприниматель из Нижневартовска Елена Шипицина и директор «Центра „Открытый регион“» Маргарита Козлова. Есть и кандидаты из других регионов — замминистра культуры Иркутской области Руслан Дячук и начальник Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Сергей Смирнов. Кандидатов на пост директора депспорта вдвое меньше. В их число вошли бывший главный пиарщик ХМАО Константин Репин, директор спортивной школы Лангепаса Юрий Кожевников, подавшая свою кандидатуру на пост замдиректора депспорта Софья Конух, заведующий центром физкультуры и спорта «Жемчужина Югры» Нефтеюганска Дмитрий Лужбин, директор спортшколы «Олимп» из Новоаганска Яна Баранова. Кандидат из других регионов только один — это Марат Басиев, доцент кафедры теории и истории государства и права Северо-Осетинского госуниверситета из Владикавказа. Соискателям предстоит пройти следующий этап отбора — публичную профконференцию, которая состоится 23 августа. После конференции пройдет голосование общественников и экспертов, присутствующих на конференции. Свой голос за понравившегося кандидата смогут отдать и жители округа. Ранее URA.RU писало, что на пост директоров департамента спорта и культуры ХМАО претендуют два пиарщика из правительства. Фаворитами гонки инсайдеры считают бывших коллег вице-губернатора округа Елены Шумаковой, которая курирует обе сферы. Оба прошли первый этап отбора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО обнародовали списки кандидатов на должности директоров департаментов спорта и культуры. Перечень опубликован на официальном сайте окружного правительства. «В Югре продолжается отбор кандидатов на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта автономного округа. По итогам первого этапа отбора, оценки личностного и профессионального потенциала, до отраслевой конференции допущены 11 человек, претендующих на должность руководителя окружного департамента культуры, и 6 человек — претендующих на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры», — указано в публикации. На должность директора депкультуры претендуют помощник председателя думы Сургута Татьяна Дворникова, директор центра «Барсова Гора» в Сургуте Елена Игнатьевская, консультант отдела музеев Эльдар Мусин, главный инспектор отдела взыскания ИФНС Нягани Татьяна Пеньковцева, доцент ЮГУ Ксения Руссу, самозанятый из Ханты-Мансийска Константин Чернышев, предприниматель из Нижневартовска Елена Шипицина и директор «Центра „Открытый регион“» Маргарита Козлова. Есть и кандидаты из других регионов — замминистра культуры Иркутской области Руслан Дячук и начальник Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Сергей Смирнов. Кандидатов на пост директора депспорта вдвое меньше. В их число вошли бывший главный пиарщик ХМАО Константин Репин, директор спортивной школы Лангепаса Юрий Кожевников, подавшая свою кандидатуру на пост замдиректора депспорта Софья Конух, заведующий центром физкультуры и спорта «Жемчужина Югры» Нефтеюганска Дмитрий Лужбин, директор спортшколы «Олимп» из Новоаганска Яна Баранова. Кандидат из других регионов только один — это Марат Басиев, доцент кафедры теории и истории государства и права Северо-Осетинского госуниверситета из Владикавказа. Соискателям предстоит пройти следующий этап отбора — публичную профконференцию, которая состоится 23 августа. После конференции пройдет голосование общественников и экспертов, присутствующих на конференции. Свой голос за понравившегося кандидата смогут отдать и жители округа. Ранее URA.RU писало, что на пост директоров департамента спорта и культуры ХМАО претендуют два пиарщика из правительства. Фаворитами гонки инсайдеры считают бывших коллег вице-губернатора округа Елены Шумаковой, которая курирует обе сферы. Оба прошли первый этап отбора.