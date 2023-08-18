Свердловский СК проверяет происшествие, в котором пострадала пенсионерка

Следственный комитет Свердловской области организовал проверку из-за происшествия, в котором автобус протащил 63-летнюю женщину по дороге, в результате чего та попала в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
«По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург проводится проверка на предмет возможного наличия в этой ситуации признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о пенсионерке, которая пострадала, выходя из общественного транспорта в Екатеринбурге. Женщину и ее внука защемило дверью, а водитель в это время продолжал движение.
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