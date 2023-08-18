18 августа 2023

Свердловский СК проверяет происшествие, в котором пострадала пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Проверку проводит следственный отдел Верх-Исетского района Фото:

Следственный комитет Свердловской области организовал проверку из-за происшествия, в котором автобус протащил 63-летнюю женщину по дороге, в результате чего та попала в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

«По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург проводится проверка на предмет возможного наличия в этой ситуации признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о пенсионерке, которая пострадала, выходя из общественного транспорта в Екатеринбурге. Женщину и ее внука защемило дверью, а водитель в это время продолжал движение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет Свердловской области организовал проверку из-за происшествия, в котором автобус протащил 63-летнюю женщину по дороге, в результате чего та попала в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России. «По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург проводится проверка на предмет возможного наличия в этой ситуации признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пенсионерке, которая пострадала, выходя из общественного транспорта в Екатеринбурге. Женщину и ее внука защемило дверью, а водитель в это время продолжал движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...