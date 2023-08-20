20 августа 2023
19 августа 2023

В районе ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В Белоярском районе ХМАО потушили все лесные пожары Фото:
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В Белоярском районе ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. Об этом сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«В Белоярском районе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Отмена связана со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС», — указано в публикации.

Режим ЧС в Белоярском районе был введен 26 июля, когда в муниципалитете обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время все очаги возгораний в ХМАО потушены, но особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам нельзя разводить в лесу открытый огонь, в том числе готовить шашлыки на мангалах.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Огонь охватил почти две тысячи гектаров леса.

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В Белоярском районе ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. Об этом сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В Белоярском районе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Отмена связана со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС», — указано в публикации. Режим ЧС в Белоярском районе был введен 26 июля, когда в муниципалитете обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время все очаги возгораний в ХМАО потушены, но особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам нельзя разводить в лесу открытый огонь, в том числе готовить шашлыки на мангалах. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Огонь охватил почти две тысячи гектаров леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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