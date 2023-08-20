В районе ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

21 августа 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе ХМАО потушили все лесные пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Белоярском районе ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. Об этом сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В Белоярском районе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Отмена связана со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС», — указано в публикации. Режим ЧС в Белоярском районе был введен 26 июля, когда в муниципалитете обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время все очаги возгораний в ХМАО потушены, но особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам нельзя разводить в лесу открытый огонь, в том числе готовить шашлыки на мангалах. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Огонь охватил почти две тысячи гектаров леса.

В Белоярском районе ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. Об этом сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «В Белоярском районе отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Отмена связана со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС», — указано в публикации. Режим ЧС в Белоярском районе был введен 26 июля, когда в муниципалитете обострилась ситуация с лесными пожарами. В настоящее время все очаги возгораний в ХМАО потушены, но особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам нельзя разводить в лесу открытый огонь, в том числе готовить шашлыки на мангалах. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Огонь охватил почти две тысячи гектаров леса.