Utair устроит авиашоу в Тюмени, где покажут самые большие в мире вертолеты

Югорская авиакомпания Utair устроит авиа-спортивное шоу в тюменском аэропорту Плеханово. Участникам предлагают пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. В завершение программы в небо поднимется вертолет, с которого спрыгнут парашютисты, сообщила авиакомпания в своем telegram-канале.
«Авиа-спортивное шоу — это забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире. Вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями, а затем посетители увидят полет еще одного вертолета Ми-8АМТ», — следует из сообщения.
Гвоздем программы станет группа парашютистов, которая совершит десант с борта Ми-8АМТ. Вертолет поднимется в небо на высоту 1 500 метров.
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