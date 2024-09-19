Utair устроит авиашоу в Тюмени, где покажут самые большие в мире вертолеты

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В тюменском аэропорту устроят авиашоу с забегом по ВПП
В тюменском аэропорту устроят авиашоу с забегом по ВПП Фото:

Югорская авиакомпания Utair устроит авиа-спортивное шоу в тюменском аэропорту Плеханово. Участникам предлагают пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. В завершение программы в небо поднимется вертолет, с которого спрыгнут парашютисты, сообщила авиакомпания в своем telegram-канале.

«Авиа-спортивное шоу — это забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире. Вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями, а затем посетители увидят полет еще одного вертолета Ми-8АМТ», — следует из сообщения.

Гвоздем программы станет группа парашютистов, которая совершит десант с борта Ми-8АМТ. Вертолет поднимется в небо на высоту 1 500 метров.

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Югорская авиакомпания Utair устроит авиа-спортивное шоу в тюменском аэропорту Плеханово. Участникам предлагают пробежаться по взлетно-посадочной полосе и посетить выставку самых больших в мире вертолетов. В завершение программы в небо поднимется вертолет, с которого спрыгнут парашютисты, сообщила авиакомпания в своем telegram-канале. «Авиа-спортивное шоу — это забег по взлетно-посадочной полосе для всей семьи, где на финише дистанций можно увидеть выставку самых больших вертолетов в мире. Вертолет AS 355 совершит демонстрационный полет над зрителями, а затем посетители увидят полет еще одного вертолета Ми-8АМТ», — следует из сообщения. Гвоздем программы станет группа парашютистов, которая совершит десант с борта Ми-8АМТ. Вертолет поднимется в небо на высоту 1 500 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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