21 августа 2023

Власти рассказали, сколько школ Перми готовы к началу учебного года

В День знаний в Перми откроют двери для учеников 100 школ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, школьник, первоклашка, 1 сентября, первоклассница
В новом учебном году школы Перми примут 16 тысяч первоклассников Фото:

В Перми к началу учебного года полностью готовы 100 школ. Также 1 сентября в краевой столице откроются 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Об этом на пленарном заседании городской думы сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Перми Юлия Овсянникова.

«Все объекты соответствуют требованиям к антитеррористической безопасности, имеется охрана, заключены договоры с Росгвардией, оборудованы системы видеонаблюдения. В новом учебном году в школы Перми пойдут 16 тысяч первоклассников», — сказала Юлия Овсянникова.

Она пояснила, что на развитие и совершенствование материально-технической базы школ города выделено пять миллиардов рублей, которые направлены на закупку оборудования и создание новых учебных мест. До конца 2023 года в Перми также планируется достроить новый корпус школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе и дополнительный корпус гимназии №33 в Свердловском районе, добавила Овсянникова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми к началу учебного года полностью готовы 100 школ. Также 1 сентября в краевой столице откроются 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Об этом на пленарном заседании городской думы сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Перми Юлия Овсянникова. «Все объекты соответствуют требованиям к антитеррористической безопасности, имеется охрана, заключены договоры с Росгвардией, оборудованы системы видеонаблюдения. В новом учебном году в школы Перми пойдут 16 тысяч первоклассников», — сказала Юлия Овсянникова. Она пояснила, что на развитие и совершенствование материально-технической базы школ города выделено пять миллиардов рублей, которые направлены на закупку оборудования и создание новых учебных мест. До конца 2023 года в Перми также планируется достроить новый корпус школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе и дополнительный корпус гимназии №33 в Свердловском районе, добавила Овсянникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...