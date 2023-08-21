Власти рассказали, сколько школ Перми готовы к началу учебного года

В Перми к началу учебного года полностью готовы 100 школ. Также 1 сентября в краевой столице откроются 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Об этом на пленарном заседании городской думы сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Перми Юлия Овсянникова.
«Все объекты соответствуют требованиям к антитеррористической безопасности, имеется охрана, заключены договоры с Росгвардией, оборудованы системы видеонаблюдения. В новом учебном году в школы Перми пойдут 16 тысяч первоклассников», — сказала Юлия Овсянникова.
Она пояснила, что на развитие и совершенствование материально-технической базы школ города выделено пять миллиардов рублей, которые направлены на закупку оборудования и создание новых учебных мест. До конца 2023 года в Перми также планируется достроить новый корпус школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе и дополнительный корпус гимназии №33 в Свердловском районе, добавила Овсянникова.
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