Элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» понесла многотысячные потери в Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
На вооружении группировки стоят танки Leopard. По словам Рогова, «Марун» была снабжена лучше всего.
В феврале 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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