Рогов: элитная группировка ВСУ понесла многотысячные потери 24 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 + На вооружении группировки ВСУ стоят танки Leopard Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» понесла многотысячные потери в Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. На вооружении группировки стоят танки Leopard. По словам Рогова, «Марун» была снабжена лучше всего. В феврале 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» понесла многотысячные потери в Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. На вооружении группировки стоят танки Leopard. По словам Рогова, «Марун» была снабжена лучше всего. В феврале 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям