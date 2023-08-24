Рогов: элитная группировка ВСУ понесла многотысячные потери

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На вооружении группировки ВСУ стоят танки Leopard Фото:
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Элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» понесла многотысячные потери в Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

На вооружении группировки стоят танки Leopard. По словам Рогова, «Марун» была снабжена лучше всего.

В феврале 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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Элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» понесла многотысячные потери в Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. На вооружении группировки стоят танки Leopard. По словам Рогова, «Марун» была снабжена лучше всего. В феврале 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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