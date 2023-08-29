В челябинском главке полиции взяли на контроль ДТП с пьяным водителем Audi

Расследование обстоятельств ДТП взяли на контроль в Главке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Главном управлении МВД по Челябинской области 29 августа взяли на контроль ход расследования ДТП со сбившим мотоциклиста пьяным водителем Audi. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Ситуация с ДТП, в котором водитель автомобиля Audi, находящийся в состоянии опьянения, совершил столкновение с мотоциклистом, взята на контроль руководством областного полицейского Главка. Дан ряд поручений», — отметили в ГИБДД.

Следователям предстоит получить всестороннюю и объективную оценку картины произошедшего. Руководство контролирует ход расследования и принятия законного и обоснованного процессуального решения.В ГИБДД отметили, что значимое влияние на тяжесть последствий ДТП имеет состояние водителя. У пьяного за рулем снижена скорость реакции.

В Госавтоинспекции добавили, что с начала 2023 года водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, совершили 653 дорожно-транспортных происшествий. А всего с начала года сотрудники ГИБДД выявили более 12 тысяч водителей в состоянии опьянения.

Авария произошла 28 августа на пересечении улиц Чичерина и Университетской Набережной. Водиль Audi двигался на повышенной скорости, не отреагировав на требование поста ДПС остановиться. В результате преследования автомобилист не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Yamaha, 26-летний водитель которого доставлен в больницу. На 40-летнего нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.