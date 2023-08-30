30 августа 2023

В Перми вместо ушедшего H&M открылся магазин «Стокманн»

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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
Магазин представлен в ТРЦ «Планета» Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» на месте ушедшего шведского бренда H&M открылся магазин «Стокманн». Информация опубликована на сайте магазина.

«В ТРЦ „Планета“ открылся универмаг „Стокманн“. Представлены коллекции Desigual, Loft, Pepe Jeans, Karl Lagerfeld, Hugo, Boss, Esprit, Strellson, Guess, Tom Tailor, Lerros, Adidas, Pinko, Calvin Klein и многих других мировых и российских брендов», — говорится в релизе компании.

«Стокманн» — сеть магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. В России сети магазинов работают также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об открытии магазина указанной сети в Перми стало известно в мае.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» на месте ушедшего шведского бренда H&M открылся магазин «Стокманн». Информация опубликована на сайте магазина. «В ТРЦ „Планета“ открылся универмаг „Стокманн“. Представлены коллекции Desigual, Loft, Pepe Jeans, Karl Lagerfeld, Hugo, Boss, Esprit, Strellson, Guess, Tom Tailor, Lerros, Adidas, Pinko, Calvin Klein и многих других мировых и российских брендов», — говорится в релизе компании. «Стокманн» — сеть магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. В России сети магазинов работают также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об открытии магазина указанной сети в Перми стало известно в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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