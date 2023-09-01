В Каменске-Уральском стартовал суд над подозреваемым в убийстве 16-летней девушки. Видео

01 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Суд над 34-летним мужчиной проходит в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд над 34-летним мужчиной, которого проверяют на причастность к смерти 16-летней девушки. Мужчине изберут меру пресечения. «Стартовал суд над 34-летним Эдуардом. Ему изберут меру пресечения. Мужчину-велосипедиста проверяют на причастность к загадочной смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском. Заседание проходит в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на теле погибшей девушки не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали 30 августа. Вся информация о произошедшем — сюжете URA.RU.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд над 34-летним мужчиной, которого проверяют на причастность к смерти 16-летней девушки. Мужчине изберут меру пресечения. «Стартовал суд над 34-летним Эдуардом. Ему изберут меру пресечения. Мужчину-велосипедиста проверяют на причастность к загадочной смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском. Заседание проходит в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на теле погибшей девушки не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали 30 августа. Вся информация о произошедшем — сюжете URA.RU.