В Каменске-Уральском стартовал суд над подозреваемым в убийстве 16-летней девушки. Видео

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Суд над 34-летним мужчиной проходит в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд над 34-летним мужчиной, которого проверяют на причастность к смерти 16-летней девушки. Мужчине изберут меру пресечения.

«Стартовал суд над 34-летним Эдуардом. Ему изберут меру пресечения. Мужчину-велосипедиста проверяют на причастность к загадочной смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском. Заседание проходит в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на теле погибшей девушки не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали 30 августа. Вся информация о произошедшем — сюжете URA.RU.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд над 34-летним мужчиной, которого проверяют на причастность к смерти 16-летней девушки. Мужчине изберут меру пресечения. «Стартовал суд над 34-летним Эдуардом. Ему изберут меру пресечения. Мужчину-велосипедиста проверяют на причастность к загадочной смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском. Заседание проходит в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на теле погибшей девушки не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали 30 августа. Вся информация о произошедшем — сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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