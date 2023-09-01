В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд над 34-летним мужчиной, которого проверяют на причастность к смерти 16-летней девушки. Мужчине изберут меру пресечения.
«Стартовал суд над 34-летним Эдуардом. Ему изберут меру пресечения. Мужчину-велосипедиста проверяют на причастность к загадочной смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском. Заседание проходит в закрытом режиме», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день тело девушки нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на теле погибшей девушки не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось последнее видео девушки, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали 30 августа. Вся информация о произошедшем — сюжете URA.RU.
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