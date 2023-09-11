Пермское ГУФСИН закупает у Ситилинк холодильники и телевизоры

ГУФСИН по Пермскому краю намерено закупить телевизоры и холодильники у крупной российской сети магазинов «Ситилинк». Объявление о закупке ведомство на сайте единого агрегатора торговли «Березка».
«Наименование товара (работы, услуги): телевизор, холодильник. Количество товара (шт.): телевизор —12 шт., холодильник — 9 шт. Место поставки товара или указание на самовывоз: Пермь, ул. Василия Васильева, д. 27. Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение: ООО „Ситилинк“», — говорится в объявлении. По указанному адресу располагается база материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Пермскому краю.
Согласно техусловиям, диагональ телевизоров должна быть не менее 25,4 сантиметра, они должны быть оснащены цифровыми тюнерами DVB-T2. Холодильники должны иметь высокий класс энергоэффективности, обязательно наличие морозильной камеры. Контракт стороны намерены заключить 12 сентября, его цена контракта составила 226110 рублей.
Ранее в этом году база материально-технического и военного снабжения краевого ГУФСИН уже закупила для ведомства 30 телевизоров, заплатив за них 351 тысячу рублей. В пресс-службе ведомства URA.RU поясняли, что телевизоры установят в воспитательных комнатах исправительных учреждений.
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