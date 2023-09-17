17 сентября 2023

Экс-владельца агентства недвижимости и менеджера обвинили в хищении более 85 млн

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, суд, расследование
Бывших владельца и менеджера агентства недвижимости обвиняют в хищении средств у инвесторов Фото:

Экс-владельца агентства недвижимости ГК «Миэль» и бывшего менеджера будут судить по обвинению в хищении более 85 млн рублей у инвесторов коттеджного поселка. Об этом говорится в судебных материалах.

«Бывший владелец ГК „Миэль“ Григорий Куликов и экс-менеджер Савелий Орбант обвиняются в хищении в 2007—2008 годах более 85 млн рублей у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка „Барвиха-Вилладж“ на Рублево-Успенском шоссе. Судить их будут заочно, поскольку они находятся за границей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой материалы суда.

По данным следствия, в 2007—2008 годах инвесторы передали ГК «Миэль» десятки миллионов долларов. В начале строительства часть домов была сдана. В 2009 году стройка в «Барвихе-Вилладж» прекратилась. Восемь обманутых покупателей недвижимости обратились в полицию. В 2012 году завели уголовное дело. Правоохранители оценили ущерб в 86 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил в Генпрокуратуру и МВД о том, что накануне банкротства застройщик, группа компаний Urban Group, завладела 460 собственными недостроенными квартирами на сумму около пяти миллиардов рублей. Эти структуры ожидают получить недвижимость, которую достраивают за бюджетные средства.

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Экс-владельца агентства недвижимости ГК «Миэль» и бывшего менеджера будут судить по обвинению в хищении более 85 млн рублей у инвесторов коттеджного поселка. Об этом говорится в судебных материалах. «Бывший владелец ГК „Миэль“ Григорий Куликов и экс-менеджер Савелий Орбант обвиняются в хищении в 2007—2008 годах более 85 млн рублей у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка „Барвиха-Вилладж“ на Рублево-Успенском шоссе. Судить их будут заочно, поскольку они находятся за границей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой материалы суда. По данным следствия, в 2007—2008 годах инвесторы передали ГК «Миэль» десятки миллионов долларов. В начале строительства часть домов была сдана. В 2009 году стройка в «Барвихе-Вилладж» прекратилась. Восемь обманутых покупателей недвижимости обратились в полицию. В 2012 году завели уголовное дело. Правоохранители оценили ущерб в 86 млн рублей. Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил в Генпрокуратуру и МВД о том, что накануне банкротства застройщик, группа компаний Urban Group, завладела 460 собственными недостроенными квартирами на сумму около пяти миллиардов рублей. Эти структуры ожидают получить недвижимость, которую достраивают за бюджетные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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