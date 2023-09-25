У челябинцев больше всего долгов за кредиты и коммунальные услуги

26 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

49% должников в регионе не платят за кредиты и коммунальные услуги Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 49% жителей с исполнительным листом имеют задолженности по кредиту или за коммунальные услуги. Об этом 26 сентября рассказала руководитель ГУ ФССП по региону Юлия Третьякова. «Основной объем исполнительных документов связан со взысканием задолженностей по кредитным платежам и перед предприятиям в сфере жилищно-коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями. Это почти 49%», — уточнила Третьякова во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». Главный судебный пристав области отметила, что несколько лет наблюдается тенденция к росту количества поступающих документов в этих категориях. Снижается объем взысканий задолженностей по постановлениям ГИБДД. Это обусловлено проведением профилактических мероприятий совместно с ГИБДД и скидкой в размере 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.

В Челябинской области 49% жителей с исполнительным листом имеют задолженности по кредиту или за коммунальные услуги. Об этом 26 сентября рассказала руководитель ГУ ФССП по региону Юлия Третьякова. «Основной объем исполнительных документов связан со взысканием задолженностей по кредитным платежам и перед предприятиям в сфере жилищно-коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями. Это почти 49%», — уточнила Третьякова во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». Главный судебный пристав области отметила, что несколько лет наблюдается тенденция к росту количества поступающих документов в этих категориях. Снижается объем взысканий задолженностей по постановлениям ГИБДД. Это обусловлено проведением профилактических мероприятий совместно с ГИБДД и скидкой в размере 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.