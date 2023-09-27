В крупнейшем районе Златоуста сорвано начало отопительного сезона

В крупнейшем районе Златоуста старт отопительного сезона отложили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В крупнейшем районе Златоуста Челябинской области, жилых кварталов у машзавода, а также на части проспекта Гагарина, сорвано начало отопительного сезона. Как стало известно URA.RU, возник риск аварий на ТЭЦ. В марте разморозился трубопровод МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», но до осени его ремонтировать не стали.

«Существует значительный риск возникновения во время во время отопительного сезона аварийной ситуации на источнике тепловой энергосистемы теплоснабжения района машзавода. Это связано с невозможностью МУП ЗГО „Златоустовское водоснабжение“ в настоящий момент обеспечить подачу из Айского водохранилища на ТЭЦ АО „Златмаш“ необходимого и достаточного объема подпиточной воды», — уведомил управляющие компании поставщик тепла, завод «Златмаш».

По данным URA.RU, весной разморозили запасной водовод, который работал вместо основного из-за ремонта плотины Айского водохранилища. В итоге из двух труб осталась одна, но ее мощности недостаточно.

«По отоплению ничего не могу сказать. А с нашей стороны все работает. „Златмаш“ действительно потребляет 1800 кубометров холодной воды, которую мы ему поставляем», — сообщил URA.RU директор «Златоустовского водоснабжения» Александр Выломов.

Летом представители «Златмаша» просили руководство мэрии запитать второй водовод, однако этого сделано не было. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что работу ведут в настоящее время.

«В связи с капитальным ремонтом гидротехнического сооружения, а также для повышения надежности работы ТЭЦ принято решение о дополнительном водоводе для поставки воды на ТЭЦ „Златмаш“. В настоящее время МУП ЗГО „Златоустовское водоснабжение“ осуществляет врезку водовода. Все работы проводятся оперативно и не отразятся на комфорте населения», — заявили в мэрии.

Представители «Златмаша» разослали в управляющие компании письмо. В бумаге партнеров попросили приостановить подключение жилых домов к теплу до дальнейшего уведомления. Официально отопительный сезон в Златоусте стартовал 27 сентября. Получить комментарий завода при подготовке материала оперативно не удалось.