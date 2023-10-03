Кот российского сапера прошел 10 км в поисках хозяина на фронте. Видео

03 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Кот «Сержант» пришел в расположение менее года назад Фото: Николай Кислов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кот с позывным «Сержант» прошел более 10 километров к своему хозяину, саперу добровольческого батальона им. Павла Судоплатова «Эду» на фронте. Солдат не успел забрать кота во время быстрой передислокации. Об этой трогательной истории корреспонденту URA.RU рассказал сам «Эд». «Тогда случились резкие сборы, и мы не успели забрать кота — а перекинули нас на расстояние более 10 километров от предыдущей точки. Но каким-то удивительным образом, неизвестно как, он нас нашел. Просто примерно через неделю появился на нашем дворе. Поэтому теперь я опять счастливый хозяин», — рассказал сапер. «Сержант» пришел в расположение менее года назад, но с тех пор стал оберегом саперов батальона, в присутствии которого все операции проходят штатно и без происшествий. Когда-то худой и маленький котенок стал полноправным бойцом инженерной службы батальона запорожских добровольцев. Только борется он с мышами — ловит их днем и ночью.

Кот с позывным «Сержант» прошел более 10 километров к своему хозяину, саперу добровольческого батальона им. Павла Судоплатова «Эду» на фронте. Солдат не успел забрать кота во время быстрой передислокации. Об этой трогательной истории корреспонденту URA.RU рассказал сам «Эд». «Тогда случились резкие сборы, и мы не успели забрать кота — а перекинули нас на расстояние более 10 километров от предыдущей точки. Но каким-то удивительным образом, неизвестно как, он нас нашел. Просто примерно через неделю появился на нашем дворе. Поэтому теперь я опять счастливый хозяин», — рассказал сапер. «Сержант» пришел в расположение менее года назад, но с тех пор стал оберегом саперов батальона, в присутствии которого все операции проходят штатно и без происшествий. Когда-то худой и маленький котенок стал полноправным бойцом инженерной службы батальона запорожских добровольцев. Только борется он с мышами — ловит их днем и ночью.