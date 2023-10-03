03 октября 2023

Путешественник Конюхов уверен в успехе фильма с Бондарчуком в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бондарчук. Челябинск
Создатели фильма, Бондарчук и Конюхов провели пресс-конференцию в Челябинске Фото:

Путешественник Федор Конюхов, о рекорде которого снят фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком, уверен, что все челябинцы сходят на кинокартину про своего земляка. Об этом он рассказал на пресс-конференции после предпоказа, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинск меня любит. Я думаю, что зрители Челябинска и Миасса все пойдут [на показ фильма — прим. URA.RU]. И самым большим будет кассовый сбор в Челябинске. Южный Урал не подведет», — заявил Конюхов.

На предварительном показе фильма «Повелитель ветра» 3 октября собрались первые лица региона: губернатор Алексей Текслер, его супруга Ирина и сын Михаил, вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова. Глава региона посоветовал к просмотру «Повелителя ветра» для вдохновения.

Бондарчук. Челябинск
Федор Конюхов рассказал, фильм создавался по его книгам
Фото:
Бондарчук. Челябинск
Создатели старались воссоздать все события дословно, но с добавлением сильных образов и своего прочтения
Фото:

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Путешественник Федор Конюхов, о рекорде которого снят фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком, уверен, что все челябинцы сходят на кинокартину про своего земляка. Об этом он рассказал на пресс-конференции после предпоказа, передает корреспондент URA.RU. «Челябинск меня любит. Я думаю, что зрители Челябинска и Миасса все пойдут [на показ фильма — прим. URA.RU]. И самым большим будет кассовый сбор в Челябинске. Южный Урал не подведет», — заявил Конюхов. На предварительном показе фильма «Повелитель ветра» 3 октября собрались первые лица региона: губернатор Алексей Текслер, его супруга Ирина и сын Михаил, вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова. Глава региона посоветовал к просмотру «Повелителя ветра» для вдохновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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