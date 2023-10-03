Путешественник Конюхов уверен в успехе фильма с Бондарчуком в Челябинске. Фото, видео

04 октября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Создатели фильма, Бондарчук и Конюхов провели пресс-конференцию в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путешественник Федор Конюхов, о рекорде которого снят фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком, уверен, что все челябинцы сходят на кинокартину про своего земляка. Об этом он рассказал на пресс-конференции после предпоказа, передает корреспондент URA.RU. «Челябинск меня любит. Я думаю, что зрители Челябинска и Миасса все пойдут [на показ фильма — прим. URA.RU]. И самым большим будет кассовый сбор в Челябинске. Южный Урал не подведет», — заявил Конюхов. На предварительном показе фильма «Повелитель ветра» 3 октября собрались первые лица региона: губернатор Алексей Текслер, его супруга Ирина и сын Михаил, вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова. Глава региона посоветовал к просмотру «Повелителя ветра» для вдохновения. Федор Конюхов рассказал, фильм создавался по его книгам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Создатели старались воссоздать все события дословно, но с добавлением сильных образов и своего прочтения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путешественник Федор Конюхов, о рекорде которого снят фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком, уверен, что все челябинцы сходят на кинокартину про своего земляка. Об этом он рассказал на пресс-конференции после предпоказа, передает корреспондент URA.RU. «Челябинск меня любит. Я думаю, что зрители Челябинска и Миасса все пойдут [на показ фильма — прим. URA.RU]. И самым большим будет кассовый сбор в Челябинске. Южный Урал не подведет», — заявил Конюхов. На предварительном показе фильма «Повелитель ветра» 3 октября собрались первые лица региона: губернатор Алексей Текслер, его супруга Ирина и сын Михаил, вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова. Глава региона посоветовал к просмотру «Повелителя ветра» для вдохновения.