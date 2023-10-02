Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить российских детей на турниры

03 октября 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Слова о допуске российских юношеских сборных к соревнованиям под эгидой УЕФА были истолкованы неверно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил о сожалении насчет его слов о допуске футбольных юношеских сборных из РФ под эгидой организации. Он заявил, что это заявление было воспринято неправильно. «Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — сказал Карл-Эрик Нильссон. Его заявление опубликовано на сайте спортивной конфедерации Швеции. Ранее исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских российских сборных к соревнованиям под эгидой европейской организации. Президент союза Александер Чеферин заявил, что запрет несовершеннолетним участвовать в соревнованиях не только лишает их права на развитие в спорте, но и дискредитирует их, пишет Life .

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил о сожалении насчет его слов о допуске футбольных юношеских сборных из РФ под эгидой организации. Он заявил, что это заявление было воспринято неправильно. «Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — сказал Карл-Эрик Нильссон. Его заявление опубликовано на сайте спортивной конфедерации Швеции. Ранее исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских российских сборных к соревнованиям под эгидой европейской организации. Президент союза Александер Чеферин заявил, что запрет несовершеннолетним участвовать в соревнованиях не только лишает их права на развитие в спорте, но и дискредитирует их, пишет Life.