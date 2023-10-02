02 октября 2023

Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить российских детей на турниры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Слова о допуске российских юношеских сборных к соревнованиям под эгидой УЕФА были истолкованы неверно Фото:

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил о сожалении насчет его слов о допуске футбольных юношеских сборных из РФ под эгидой организации. Он заявил, что это заявление было воспринято неправильно.

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — сказал Карл-Эрик Нильссон. Его заявление опубликовано на сайте спортивной конфедерации Швеции.

Ранее исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских российских сборных к соревнованиям под эгидой европейской организации. Президент союза Александер Чеферин заявил, что запрет несовершеннолетним участвовать в соревнованиях не только лишает их права на развитие в спорте, но и дискредитирует их, пишет Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил о сожалении насчет его слов о допуске футбольных юношеских сборных из РФ под эгидой организации. Он заявил, что это заявление было воспринято неправильно. «Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — сказал Карл-Эрик Нильссон. Его заявление опубликовано на сайте спортивной конфедерации Швеции. Ранее исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских российских сборных к соревнованиям под эгидой европейской организации. Президент союза Александер Чеферин заявил, что запрет несовершеннолетним участвовать в соревнованиях не только лишает их права на развитие в спорте, но и дискредитирует их, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...