Зеленский потребовал от Европы самостоятельности

05 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Зеленский сказал, что Европа должна быть максимально мощной по всем вопросам Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу действовать самостоятельно в условиях «политического шторма» в США. Об этом он заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах», — сказал Зеленский, его слова передает ТАСС. По словам главы Украины, он уверен, что общество и политики Соединенных Штатов выстоят в «политическом шторме». Находясь в Испании, Зеленский назвал странными выражения в политических кругах США, которые говорили о снижении поддержки для Киева. Он выразил намерение обсудить эту тему со странами Евросоюза во время саммита. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что помощь, которую приостановили Соединенные Штаты, ЕС не сможет компенсировать Украине. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в странах Европы. В частности, ему нужны денежные средства на системы ПВО. По словам главы Украины, в стране заложена основа для новых договоренностей с партнерами, сейчас ждут из одобрения и дальнейшей реализации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу действовать самостоятельно в условиях «политического шторма» в США. Об этом он заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах», — сказал Зеленский, его слова передает ТАСС. По словам главы Украины, он уверен, что общество и политики Соединенных Штатов выстоят в «политическом шторме». Находясь в Испании, Зеленский назвал странными выражения в политических кругах США, которые говорили о снижении поддержки для Киева. Он выразил намерение обсудить эту тему со странами Евросоюза во время саммита. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что помощь, которую приостановили Соединенные Штаты, ЕС не сможет компенсировать Украине. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в странах Европы. В частности, ему нужны денежные средства на системы ПВО. По словам главы Украины, в стране заложена основа для новых договоренностей с партнерами, сейчас ждут из одобрения и дальнейшей реализации.