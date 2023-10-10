10 октября 2023

Госдеп: Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен планирует приехать в Израиль в ближайшие дни, заявил Мэттью Миллер Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует приехать в Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль», — заявил Мэттью Миллер. Планируется, что там он встретится с высокопоставленными чиновниками Израиля. Официальный представитель госдепартамента заявил это во время брифинга, трансляция которого шла на официальном сайте Госдепартамента США.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю двух миллиардов долларов. Средства пойдут на оборонительные системы, передает RT.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует приехать в Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль», — заявил Мэттью Миллер. Планируется, что там он встретится с высокопоставленными чиновниками Израиля. Официальный представитель госдепартамента заявил это во время брифинга, трансляция которого шла на официальном сайте Госдепартамента США. Ранее в конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю двух миллиардов долларов. Средства пойдут на оборонительные системы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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