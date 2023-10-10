Госдеп: Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни

Энтони Блинкен планирует приехать в Израиль в ближайшие дни, заявил Мэттью Миллер
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует приехать в Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль», — заявил Мэттью Миллер. Планируется, что там он встретится с высокопоставленными чиновниками Израиля. Официальный представитель госдепартамента заявил это во время брифинга, трансляция которого шла на официальном сайте Госдепартамента США.
Ранее в конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю двух миллиардов долларов. Средства пойдут на оборонительные системы, передает RT.
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