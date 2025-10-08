Промышленность Германии столкнулась с историческим кризисом

Промпроизводство Германии в августе снизилось на 4,3%
Аналитики прогнозировали, что за август снижение произойдет на 1%
Аналитики прогнозировали, что за август снижение произойдет на 1%

В Германии объем промышленного производства за месяц упал на 4,3%. Это следует из исследования Trading Economics.

«Объем промышленного производства в Германии в августе обрушился на 4,3% в месячном выражении — в четыре раза сильнее, чем ожидалось», — пишет портал. Отмечается, что аналитики прогнозировали снижение примерно на 1%.

В августе эксперт института Ifo Клаус Вольрабе сообщал, что конкурентоспособность промышленного сектора Германии на мировом рынке продолжает снижаться из-за высокой зависимости от стоимости энергоресурсов и тарифной политики лидера США Дональда Трампа против Европы. По словам Вольрабе, особенно эти факторы оказали влияние на машиностроительную отрасль.

