В московской квартире найдено тело новорожденного ребенка

В одной из квартир жилого дома, расположенного на территории Новой Москвы, было обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«Утром 8 октября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков жизни», — говорится в официальном telegram-канале СК. Проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины смерти новорожденного ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
