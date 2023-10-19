У осужденного свердловского тренера на свидании в СИЗО час шла кровь из носа

19 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Николаю Ражеву 85 лет, ему дали два года колонии строго режима за педофилию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву с каждым днем становится хуже в СИЗО, рассказала URA.RU адвокат Юлия Бузуева. По ее словам, 19 октября во время свидания с супругой у Ражева целый час шла кровь из носа. «Супруга Ражева сегодня впервые была на свидании в СИЗО. Во время этого у Николая Александровича побежала кровь, она текла целый час. Все платки и салфетки были в крови», — пояснила Бузуева. По ее словам, у Ражева скачет давление. Также, по словам Бузуевой, прокуратура требует ужесточить наказание Ражеву. «Они просят для него семь лет лишения свободы (Ражев осужден на два года)», — добавила адвокат. Она готовит еще одну жалобу, помимо уже поданной апелляции на приговор. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября: он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо, его даже переводили в больницу.

Осужденному за педофилию 85-летнему свердловскому тренеру Николаю Ражеву с каждым днем становится хуже в СИЗО, рассказала URA.RU адвокат Юлия Бузуева. По ее словам, 19 октября во время свидания с супругой у Ражева целый час шла кровь из носа. «Супруга Ражева сегодня впервые была на свидании в СИЗО. Во время этого у Николая Александровича побежала кровь, она текла целый час. Все платки и салфетки были в крови», — пояснила Бузуева. По ее словам, у Ражева скачет давление. Также, по словам Бузуевой, прокуратура требует ужесточить наказание Ражеву. «Они просят для него семь лет лишения свободы (Ражев осужден на два года)», — добавила адвокат. Она готовит еще одну жалобу, помимо уже поданной апелляции на приговор. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября: он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо, его даже переводили в больницу.