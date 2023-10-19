Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ремонт в пермском медвузе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Пермский медицинский университет. Он встретился с руководством вуза и осмотрел ход ремонта учебных корпусов.
«Исполняющая обязанности ректора университета Анна Благонравова показала, как продвигается ремонт учебных корпусов на улице Куйбышева 39 и улице Луначарского 19. Они являются объектами культурного наследия Пермского края», — сообщает telegram-канал медуниверситета.
Михаил Мурашко также побывал в главном корпусе вуза, где провел рабочее совещание. Глава российского минздрава сделал акцент на важности подготовки медицинских кадров. Он добавил, что врачебные специальности сейчас востребованы как среди российских абитуриентов, так и зарубежных.
Ранее URA.RU рассказывало, что Михаил Мурашко похвалил качество пермской медицины. По его словам, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. В Перми глава российского минздрава принимает участие в мероприятиях международного форума «Россия — спортивная держава». На его открытие в краевую столицу прибыл президент РФ Владимир Путин.
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