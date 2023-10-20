Минпромторг порекомендовал госслужащим ездить на Lada, УАЗ и «Москвич»

Минпромторг предложил список автомобилей для госслужащих, среди которых Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства.
«Минпромторг рекомендует автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, „Москвич“, Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что в список попали автомобили с российским VIN-номером, производимые в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.
При закупке автомобилей приоритет должен быть отдан моделям с высоким уровнем локализации, превышающим пороговое значение для доступа к государственным закупкам (не менее 3,2 тыс. баллов в 2023 году). Однако, по разрешению, выдаваемому Минпромторгом РФ, может быть осуществлена закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения, заключили в пресс-службе.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, чтобы сделать их более доступными по цене. Он подчеркнул необходимость создания спроса и стимулирования локализации производства. Минпромторг России также планирует перевести своих сотрудников на отечественные автомобили, заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он также упомянул, что закупки будут осуществляться через специальное подразделение, победителя выберут на конкурсной основе, передает RT.
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