Минпромторг порекомендовал госслужащим ездить на Lada, УАЗ и «Москвич»

20 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Автомобили Aurus попали в список рекомендованных к использованию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпромторг предложил список автомобилей для госслужащих, среди которых Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства. «Минпромторг рекомендует автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, „Москвич“, Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что в список попали автомобили с российским VIN-номером, производимые в России в рамках специальных инвестиционных контрактов. При закупке автомобилей приоритет должен быть отдан моделям с высоким уровнем локализации, превышающим пороговое значение для доступа к государственным закупкам (не менее 3,2 тыс. баллов в 2023 году). Однако, по разрешению, выдаваемому Минпромторгом РФ, может быть осуществлена закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения, заключили в пресс-службе. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, чтобы сделать их более доступными по цене. Он подчеркнул необходимость создания спроса и стимулирования локализации производства. Минпромторг России также планирует перевести своих сотрудников на отечественные автомобили, заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он также упомянул, что закупки будут осуществляться через специальное подразделение, победителя выберут на конкурсной основе, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпромторг предложил список автомобилей для госслужащих, среди которых Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства. «Минпромторг рекомендует автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, „Москвич“, Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что в список попали автомобили с российским VIN-номером, производимые в России в рамках специальных инвестиционных контрактов. При закупке автомобилей приоритет должен быть отдан моделям с высоким уровнем локализации, превышающим пороговое значение для доступа к государственным закупкам (не менее 3,2 тыс. баллов в 2023 году). Однако, по разрешению, выдаваемому Минпромторгом РФ, может быть осуществлена закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения, заключили в пресс-службе. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, чтобы сделать их более доступными по цене. Он подчеркнул необходимость создания спроса и стимулирования локализации производства. Минпромторг России также планирует перевести своих сотрудников на отечественные автомобили, заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он также упомянул, что закупки будут осуществляться через специальное подразделение, победителя выберут на конкурсной основе, передает RT.