Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет приземлился в Челябинске

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, салон самолета
Прилететь в Кольцово помешала метель Фото:

Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова принял на запасной аэродром рейс, летевший из Сочи в Екатеринбург. Борт «Уральских авиалиний» не смог сесть в Кольцово из-за метели.

«Сильный снегопад в Екатеринбурге. Один борт „Уральских авиалиний“ уже сел в Челябинске, летевший из Сочи. Еще два самолета перестали наматывать круги и отправились в сторону соседнего региона», — пишет telegram-канал E1.

URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Ответ ожидается.

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Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова принял на запасной аэродром рейс, летевший из Сочи в Екатеринбург. Борт «Уральских авиалиний» не смог сесть в Кольцово из-за метели. «Сильный снегопад в Екатеринбурге. Один борт „Уральских авиалиний“ уже сел в Челябинске, летевший из Сочи. Еще два самолета перестали наматывать круги и отправились в сторону соседнего региона», — пишет telegram-канал E1. URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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