Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет приземлился в Челябинске

01 ноября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Прилететь в Кольцово помешала метель Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова принял на запасной аэродром рейс, летевший из Сочи в Екатеринбург. Борт «Уральских авиалиний» не смог сесть в Кольцово из-за метели. «Сильный снегопад в Екатеринбурге. Один борт „Уральских авиалиний“ уже сел в Челябинске, летевший из Сочи. Еще два самолета перестали наматывать круги и отправились в сторону соседнего региона», — пишет telegram-канал E1. URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Ответ ожидается.

Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова принял на запасной аэродром рейс, летевший из Сочи в Екатеринбург. Борт «Уральских авиалиний» не смог сесть в Кольцово из-за метели. «Сильный снегопад в Екатеринбурге. Один борт „Уральских авиалиний“ уже сел в Челябинске, летевший из Сочи. Еще два самолета перестали наматывать круги и отправились в сторону соседнего региона», — пишет telegram-канал E1. URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Ответ ожидается.