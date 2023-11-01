Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет приземлился в Челябинске

Прилететь в Кольцово помешала метель
Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова принял на запасной аэродром рейс, летевший из Сочи в Екатеринбург. Борт «Уральских авиалиний» не смог сесть в Кольцово из-за метели.
«Сильный снегопад в Екатеринбурге. Один борт „Уральских авиалиний“ уже сел в Челябинске, летевший из Сочи. Еще два самолета перестали наматывать круги и отправились в сторону соседнего региона», — пишет telegram-канал E1.
URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского аэропорта. Ответ ожидается.
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