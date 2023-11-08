Пока некоторые депутаты новой гордумы Екатеринбурга до сих пор не могут обзавестись приемными, глава фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев открыл фактически уже вторую — в формате волонтерского центра. Он будет работать в «Мытном дворе» на улице 8 Марта, 8Д. На полуофициальной церемонии побывал корреспондент URA.RU.
«Мысль об открытии волонтерского центра появилась из-за того, что одному сложно быть в нескольких местах. А когда есть волонтеры и активисты, которые готовы поддержать, становится больше возможностей оказать необходимую помощь. На сегодня у нас около ста волонтеров, и их количество постоянно увеличивается. Вместе будем помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, помогать медицине, животным, развивать спортивное движение», — анонсировал Вихарев.
Важно, что волонтерский центр в «Мытном дворе» будет работать параллельно с общественной приемной депутата на улице Старых Большевиков, 29 (Уралмаш). «Площадка удобна тем, что, во-первых, находится около метро. Во-вторых, в центральной части города тоже живут люди, которым требуются помощь и поддержка. И мы решили сделать так, чтобы у людей отпала потребность ехать на Уралмаш. Долго искали помещение и нашли, в итоге. Здесь, например, будут собирать гуманитарную помощь для наших военных — участников спецоперации, а также будут работать юристы и психологи для решения вопросов горожан», — сказал депутат.
В его волонтерском центре ждут и тех, кому нужна помощь, и тех, кто сам готов помогать людям. На самом деле работать центр начал еще летом. За это время волонтеры провели более 50 субботников во дворах, парках и больницах Екатеринбурга: прибрались на берегу Шарташа и на территории Нижнесергинского храма, приняли участие в нескольких всероссийских эко-акциях, организовали открытые уроки в школах города. Причем работают активисты (их уже более сотни) не только в Екатеринбурге, но и в области. Вообще, за последние несколько лет Алексей Вихарев потратил уже более 90 миллионов рублей из личных средств на поддержку медицины (в рамках созданной им весной 2021-го «медицинской» фракции в думе) и помощь армии.
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