Екатеринбургский депутат Вихарев открыл волонтерский центр под окнами мэрии. Фото

08 ноября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Волонтерский центр Алексея Вихарева появился по соседству с мэрией Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока некоторые депутаты новой гордумы Екатеринбурга до сих пор не могут обзавестись приемными, глава фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев открыл фактически уже вторую — в формате волонтерского центра. Он будет работать в «Мытном дворе» на улице 8 Марта, 8Д. На полуофициальной церемонии побывал корреспондент URA.RU. «Мысль об открытии волонтерского центра появилась из-за того, что одному сложно быть в нескольких местах. А когда есть волонтеры и активисты, которые готовы поддержать, становится больше возможностей оказать необходимую помощь. На сегодня у нас около ста волонтеров, и их количество постоянно увеличивается. Вместе будем помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, помогать медицине, животным, развивать спортивное движение», — анонсировал Вихарев. Важно, что волонтерский центр в «Мытном дворе» будет работать параллельно с общественной приемной депутата на улице Старых Большевиков, 29 (Уралмаш). «Площадка удобна тем, что, во-первых, находится около метро. Во-вторых, в центральной части города тоже живут люди, которым требуются помощь и поддержка. И мы решили сделать так, чтобы у людей отпала потребность ехать на Уралмаш. Долго искали помещение и нашли, в итоге. Здесь, например, будут собирать гуманитарную помощь для наших военных — участников спецоперации, а также будут работать юристы и психологи для решения вопросов горожан», — сказал депутат. В его волонтерском центре ждут и тех, кому нужна помощь, и тех, кто сам готов помогать людям. На самом деле работать центр начал еще летом. За это время волонтеры провели более 50 субботников во дворах, парках и больницах Екатеринбурга: прибрались на берегу Шарташа и на территории Нижнесергинского храма, приняли участие в нескольких всероссийских эко-акциях, организовали открытые уроки в школах города. Причем работают активисты (их уже более сотни) не только в Екатеринбурге, но и в области. Вообще, за последние несколько лет Алексей Вихарев потратил уже более 90 миллионов рублей из личных средств на поддержку медицины (в рамках созданной им весной 2021-го «медицинской» фракции в думе) и помощь армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока некоторые депутаты новой гордумы Екатеринбурга до сих пор не могут обзавестись приемными, глава фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев открыл фактически уже вторую — в формате волонтерского центра. Он будет работать в «Мытном дворе» на улице 8 Марта, 8Д. На полуофициальной церемонии побывал корреспондент URA.RU. «Мысль об открытии волонтерского центра появилась из-за того, что одному сложно быть в нескольких местах. А когда есть волонтеры и активисты, которые готовы поддержать, становится больше возможностей оказать необходимую помощь. На сегодня у нас около ста волонтеров, и их количество постоянно увеличивается. Вместе будем помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, помогать медицине, животным, развивать спортивное движение», — анонсировал Вихарев. Важно, что волонтерский центр в «Мытном дворе» будет работать параллельно с общественной приемной депутата на улице Старых Большевиков, 29 (Уралмаш). «Площадка удобна тем, что, во-первых, находится около метро. Во-вторых, в центральной части города тоже живут люди, которым требуются помощь и поддержка. И мы решили сделать так, чтобы у людей отпала потребность ехать на Уралмаш. Долго искали помещение и нашли, в итоге. Здесь, например, будут собирать гуманитарную помощь для наших военных — участников спецоперации, а также будут работать юристы и психологи для решения вопросов горожан», — сказал депутат. В его волонтерском центре ждут и тех, кому нужна помощь, и тех, кто сам готов помогать людям. На самом деле работать центр начал еще летом. За это время волонтеры провели более 50 субботников во дворах, парках и больницах Екатеринбурга: прибрались на берегу Шарташа и на территории Нижнесергинского храма, приняли участие в нескольких всероссийских эко-акциях, организовали открытые уроки в школах города. Причем работают активисты (их уже более сотни) не только в Екатеринбурге, но и в области. Вообще, за последние несколько лет Алексей Вихарев потратил уже более 90 миллионов рублей из личных средств на поддержку медицины (в рамках созданной им весной 2021-го «медицинской» фракции в думе) и помощь армии.