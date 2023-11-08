Пермский мэр отказался от коттеджа с бассейном, который строили для прокурора

09 ноября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что им не нужен такой дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Краснокамского округа Пермского края отказалась взять на баланс муниципалитета коттедж с сауной и бассейном, который якобы строили для местного прокурора Михаила Третьякова. Об этом URA.RU рассказал источник в Краснокамске. По его словам, власти решили не обострять и без того непростые отношения с надзорным ведомством. Документ за подписью мэра Краснокамска Игоря Быкариза был отправлен в Росимущество в октябре. «Власти решили, что не стоит связываться с прокуратурой. И так сложные отношения. Отправили в Росимущество ответ с формулировкой, что дом округу не нужен», — отметил источник. URA.RU направило запрос в теруправление Росимущества по Пермскому краю. Игорь Быкариз не ответил на звонок корреспондента агентства. Жилой дом площадью 263,9 кв. м находится в Краснокамске, в переулке Песчаном, 2. Он строился якобы для прокурора Михаила Третьякова. Но Росимущество перестало выделять деньги на строительство, и прокуратуре предложили заканчивать стройку за счет сотрудника, которому предназначается дом. Тогда Росимущество предложило администрации забрать на свой баланс этот коттедж. Между мэрией Краснокамска и прокуратурой образовался конфликт.

Администрация Краснокамского округа Пермского края отказалась взять на баланс муниципалитета коттедж с сауной и бассейном, который якобы строили для местного прокурора Михаила Третьякова. Об этом URA.RU рассказал источник в Краснокамске. По его словам, власти решили не обострять и без того непростые отношения с надзорным ведомством. Документ за подписью мэра Краснокамска Игоря Быкариза был отправлен в Росимущество в октябре. «Власти решили, что не стоит связываться с прокуратурой. И так сложные отношения. Отправили в Росимущество ответ с формулировкой, что дом округу не нужен», — отметил источник. URA.RU направило запрос в теруправление Росимущества по Пермскому краю. Игорь Быкариз не ответил на звонок корреспондента агентства. Жилой дом площадью 263,9 кв. м находится в Краснокамске, в переулке Песчаном, 2. Он строился якобы для прокурора Михаила Третьякова. Но Росимущество перестало выделять деньги на строительство, и прокуратуре предложили заканчивать стройку за счет сотрудника, которому предназначается дом. Тогда Росимущество предложило администрации забрать на свой баланс этот коттедж. Между мэрией Краснокамска и прокуратурой образовался конфликт.