08 ноября 2023

Пермский мэр отказался от коттеджа с бассейном, который строили для прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Власти заявили, что им не нужен такой дом Фото:

Администрация Краснокамского округа Пермского края отказалась взять на баланс муниципалитета коттедж с сауной и бассейном, который якобы строили для местного прокурора Михаила Третьякова. Об этом URA.RU рассказал источник в Краснокамске. По его словам, власти решили не обострять и без того непростые отношения с надзорным ведомством. Документ за подписью мэра Краснокамска Игоря Быкариза был отправлен в Росимущество в октябре.

«Власти решили, что не стоит связываться с прокуратурой. И так сложные отношения. Отправили в Росимущество ответ с формулировкой, что дом округу не нужен», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в теруправление Росимущества по Пермскому краю. Игорь Быкариз не ответил на звонок корреспондента агентства.

Жилой дом площадью 263,9 кв. м находится в Краснокамске, в переулке Песчаном, 2. Он строился якобы для прокурора Михаила Третьякова. Но Росимущество перестало выделять деньги на строительство, и прокуратуре предложили заканчивать стройку за счет сотрудника, которому предназначается дом. Тогда Росимущество предложило администрации забрать на свой баланс этот коттедж. Между мэрией Краснокамска и прокуратурой образовался конфликт.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Краснокамского округа Пермского края отказалась взять на баланс муниципалитета коттедж с сауной и бассейном, который якобы строили для местного прокурора Михаила Третьякова. Об этом URA.RU рассказал источник в Краснокамске. По его словам, власти решили не обострять и без того непростые отношения с надзорным ведомством. Документ за подписью мэра Краснокамска Игоря Быкариза был отправлен в Росимущество в октябре. «Власти решили, что не стоит связываться с прокуратурой. И так сложные отношения. Отправили в Росимущество ответ с формулировкой, что дом округу не нужен», — отметил источник. URA.RU направило запрос в теруправление Росимущества по Пермскому краю. Игорь Быкариз не ответил на звонок корреспондента агентства. Жилой дом площадью 263,9 кв. м находится в Краснокамске, в переулке Песчаном, 2. Он строился якобы для прокурора Михаила Третьякова. Но Росимущество перестало выделять деньги на строительство, и прокуратуре предложили заканчивать стройку за счет сотрудника, которому предназначается дом. Тогда Росимущество предложило администрации забрать на свой баланс этот коттедж. Между мэрией Краснокамска и прокуратурой образовался конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...