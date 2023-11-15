Попова: штамм коронавируса «Пирола» распространится по России

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В РФ распространяется штамм COVID «Пирола» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Штамм коронавирусной инфекции «Пирола» будет распространяться по России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она уточнила, что данный штамм вируса не будет доминирующим.

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«Сегодняшняя ситуация говорит о том, что „Пирола“ будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — сказала Анна Попова в интервью РБК. Глава Роспотребнадзора в целом отметила рост общей заболеваемости в России. Это связано с сезонностью.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказывал, что главной опасностью штамма «Пирола» является его бессимптомное протекание. О новом штамме стало известно в середине сентября этого года.

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Штамм коронавирусной инфекции «Пирола» будет распространяться по России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она уточнила, что данный штамм вируса не будет доминирующим. «Сегодняшняя ситуация говорит о том, что „Пирола“ будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — сказала Анна Попова в интервью РБК. Глава Роспотребнадзора в целом отметила рост общей заболеваемости в России. Это связано с сезонностью. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказывал, что главной опасностью штамма «Пирола» является его бессимптомное протекание. О новом штамме стало известно в середине сентября этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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