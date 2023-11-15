Попова: штамм коронавируса «Пирола» распространится по России

15 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В РФ распространяется штамм COVID «Пирола» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавирусной инфекции «Пирола» будет распространяться по России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она уточнила, что данный штамм вируса не будет доминирующим. Новость по теме Чем опасен новый штамм коронавируса «Пирола» «Сегодняшняя ситуация говорит о том, что „Пирола“ будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — сказала Анна Попова в интервью РБК. Глава Роспотребнадзора в целом отметила рост общей заболеваемости в России. Это связано с сезонностью. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказывал, что главной опасностью штамма «Пирола» является его бессимптомное протекание. О новом штамме стало известно в середине сентября этого года.

Штамм коронавирусной инфекции «Пирола» будет распространяться по России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она уточнила, что данный штамм вируса не будет доминирующим. «Сегодняшняя ситуация говорит о том, что „Пирола“ будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — сказала Анна Попова в интервью РБК. Глава Роспотребнадзора в целом отметила рост общей заболеваемости в России. Это связано с сезонностью. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказывал, что главной опасностью штамма «Пирола» является его бессимптомное протекание. О новом штамме стало известно в середине сентября этого года.