17 ноября 2023

Роскомнадзор заблокировал официальный сайт «Уральский Мемориал». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Доступ к сайту ограничен с 8 ноября Фото:

По распоряжению Минюста РФ Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Уральский Мемориал», за публикации на котором уже была оштрафована организация «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) и ее лидер Алексей Мосин. Информация о блокировке появилась на сайте органа исполнительной власти.

Доступ к сайту «Уральский Мемориал» ограничивается с 8 ноября 2023 года по распоряжению Минюста России. «Наличие сайта сети „Интернет“ в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети „Интернет“» — следует из сообщения на сайте Роскомнадзора.

Ранее «Мемориал»* штрафовали два раза за дискредитацию армии России. Каждое денежное наказание составило 300 тысяч рублей. Глава общества Алексей Мосин также был привлечен к ответственности за дискредитацию армии.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

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По распоряжению Минюста РФ Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Уральский Мемориал», за публикации на котором уже была оштрафована организация «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) и ее лидер Алексей Мосин. Информация о блокировке появилась на сайте органа исполнительной власти. Доступ к сайту «Уральский Мемориал» ограничивается с 8 ноября 2023 года по распоряжению Минюста России. «Наличие сайта сети „Интернет“ в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети „Интернет“» — следует из сообщения на сайте Роскомнадзора. Ранее «Мемориал»* штрафовали два раза за дискредитацию армии России. Каждое денежное наказание составило 300 тысяч рублей. Глава общества Алексей Мосин также был привлечен к ответственности за дискредитацию армии. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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