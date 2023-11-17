Доступ к сайту ограничен с 8 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По распоряжению Минюста РФ Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Уральский Мемориал», за публикации на котором уже была оштрафована организация «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) и ее лидер Алексей Мосин. Информация о блокировке появилась на сайте органа исполнительной власти.

Доступ к сайту «Уральский Мемориал» ограничивается с 8 ноября 2023 года по распоряжению Минюста России. «Наличие сайта сети „Интернет“ в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети „Интернет“» — следует из сообщения на сайте Роскомнадзора.

Ранее «Мемориал»* штрафовали два раза за дискредитацию армии России. Каждое денежное наказание составило 300 тысяч рублей. Глава общества Алексей Мосин также был привлечен к ответственности за дискредитацию армии.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.