21 ноября 2023

Свердловский депутат Госдумы заявил, что иноагентам нельзя запретить въезд в РФ

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Шестой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - встреча Александра Высокинского с инициативной группой. Екатеринбург, альшевских андрей
Инициатива Бородина найдет поддержку в другой форме, считает Алексей Альшевских (на фото) Фото:

Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает противоречием Конституции РФ запретить иностранным агентам въезжать на территорию страны. Так он прокомментировал инициативу главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина.

Виталий Бородин отправил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, где предлагается запретить въезд в РФ иноагентам, которые живут за рубежом и критикуют российскую власть. По его мнению, данная мера направлена на «обеспечение внутренней безопасности». «Инициатива, может быть, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме. Предположим, ужесточение наказания либо еще что-то. Но, опираясь на нашу Конституцию, я не думаю, что у этой инициативы есть перспектива на реализацию», — передает издание «Газета.RU» слова Андрея Альшевских.

Свердловский депутат Госдумы отметил, что обращение Бородина будет расписано в профильный комитет, который даст ответ в рамках действующего законодательства. «В том числе и Конституции РФ», — сказал он.

Ранее Минюст России внес уральскую актрису Яну Троянову в список иноагентов. Женщина выступала против спецоперации на Украине.

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Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает противоречием Конституции РФ запретить иностранным агентам въезжать на территорию страны. Так он прокомментировал инициативу главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Виталий Бородин отправил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, где предлагается запретить въезд в РФ иноагентам, которые живут за рубежом и критикуют российскую власть. По его мнению, данная мера направлена на «обеспечение внутренней безопасности». «Инициатива, может быть, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме. Предположим, ужесточение наказания либо еще что-то. Но, опираясь на нашу Конституцию, я не думаю, что у этой инициативы есть перспектива на реализацию», — передает издание «Газета.RU» слова Андрея Альшевских. Свердловский депутат Госдумы отметил, что обращение Бородина будет расписано в профильный комитет, который даст ответ в рамках действующего законодательства. «В том числе и Конституции РФ», — сказал он. Ранее Минюст России внес уральскую актрису Яну Троянову в список иноагентов. Женщина выступала против спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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