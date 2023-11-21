Свердловский депутат Госдумы заявил, что иноагентам нельзя запретить въезд в РФ

Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает противоречием Конституции РФ запретить иностранным агентам въезжать на территорию страны. Так он прокомментировал инициативу главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина.
Виталий Бородин отправил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, где предлагается запретить въезд в РФ иноагентам, которые живут за рубежом и критикуют российскую власть. По его мнению, данная мера направлена на «обеспечение внутренней безопасности». «Инициатива, может быть, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме. Предположим, ужесточение наказания либо еще что-то. Но, опираясь на нашу Конституцию, я не думаю, что у этой инициативы есть перспектива на реализацию», — передает издание «Газета.RU» слова Андрея Альшевских.
Свердловский депутат Госдумы отметил, что обращение Бородина будет расписано в профильный комитет, который даст ответ в рамках действующего законодательства. «В том числе и Конституции РФ», — сказал он.
Ранее Минюст России внес уральскую актрису Яну Троянову в список иноагентов. Женщина выступала против спецоперации на Украине.
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