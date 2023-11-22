Отец убитого Далера Бобиева впервые встретился с его опекуном. Фото

Отец Далера Бобиева впервые встретился с опекуном погибшего сына
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Худжановиддин Бобиев пришел в суд, где сегодня будут избирать меру пресечения Наумовой
Худжановиддин Бобиев пришел в суд, где сегодня будут избирать меру пресечения Наумовой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева — Худжановиддин — впервые встретился с его опекуном Вероникой Наумовой, подозреваемой в убийстве мальчика. Это произошло в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

На то, что Худжановиддин Бобиев и Наумова прежде не встречались, указал, в частности, двоюродный брат Далера — Шамсутдин. Его на процесс не пустили. По словам Шамсутдина, ранее представителем мальчика был он, а сейчас интересы погибшего представляет как раз родной родитель, недавно освободившийся из тюрьмы. Заседание проходит в закрытом от прессы режиме.

22 ноября в суде решают вопрос по мере пресечения для Наумовой. Громкая история произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года, когда приемная мать сообщила о пропаже мальчика, его искали волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Там мальчик пролежал полгода в сумке. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

Последний раз Наумова участвовала в заседании удаленно
Последний раз Наумова участвовала в заседании удаленно
Фото:
Отец Далера также сегодня находится в суде
Отец Далера также сегодня находится в суде
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Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева — Худжановиддин — впервые встретился с его опекуном Вероникой Наумовой, подозреваемой в убийстве мальчика. Это произошло в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. На то, что Худжановиддин Бобиев и Наумова прежде не встречались, указал, в частности, двоюродный брат Далера — Шамсутдин. Его на процесс не пустили. По словам Шамсутдина, ранее представителем мальчика был он, а сейчас интересы погибшего представляет как раз родной родитель, недавно освободившийся из тюрьмы. Заседание проходит в закрытом от прессы режиме. 22 ноября в суде решают вопрос по мере пресечения для Наумовой. Громкая история произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года, когда приемная мать сообщила о пропаже мальчика, его искали волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Там мальчик пролежал полгода в сумке. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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