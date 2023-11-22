Отец Далера Бобиева впервые встретился с опекуном погибшего сына

Худжановиддин Бобиев пришел в суд, где сегодня будут избирать меру пресечения Наумовой Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева — Худжановиддин — впервые встретился с его опекуном Вероникой Наумовой, подозреваемой в убийстве мальчика. Это произошло в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

На то, что Худжановиддин Бобиев и Наумова прежде не встречались, указал, в частности, двоюродный брат Далера — Шамсутдин. Его на процесс не пустили. По словам Шамсутдина, ранее представителем мальчика был он, а сейчас интересы погибшего представляет как раз родной родитель, недавно освободившийся из тюрьмы. Заседание проходит в закрытом от прессы режиме.

22 ноября в суде решают вопрос по мере пресечения для Наумовой. Громкая история произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года, когда приемная мать сообщила о пропаже мальчика, его искали волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Там мальчик пролежал полгода в сумке. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

Последний раз Наумова участвовала в заседании удаленно Фото: Илья Московец © URA.RU