ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

29 ноября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать России более 24 тысяч евро компенсации по жалобе панк-группы Pussy Riot. Причиной взыскания называют запрет группе зарегистрироваться в качестве некоммерческой правозащитной организации (НКО). Об этом сообщает РИА Новости. «Участникам группы отказали в регистрации НКО „Зона права“, в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключенным», — передает агентство. Уточняется, что отказ в регистрации связан с несоответствием поданных документов и статуса организации. Группа Pussy Riot известна своими выступлениями в форме несанкционированных акций в общественных местах. в ноябре в Генпрокуратуру попросили активистку группы Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать России более 24 тысяч евро компенсации по жалобе панк-группы Pussy Riot. Причиной взыскания называют запрет группе зарегистрироваться в качестве некоммерческой правозащитной организации (НКО). Об этом сообщает РИА Новости. «Участникам группы отказали в регистрации НКО „Зона права“, в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключенным», — передает агентство. Уточняется, что отказ в регистрации связан с несоответствием поданных документов и статуса организации. Группа Pussy Riot известна своими выступлениями в форме несанкционированных акций в общественных местах. в ноябре в Генпрокуратуру попросили активистку группы Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ.