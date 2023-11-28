28 ноября 2023

ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать России более 24 тысяч евро компенсации по жалобе панк-группы Pussy Riot. Причиной взыскания называют запрет группе зарегистрироваться в качестве некоммерческой правозащитной организации (НКО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Участникам группы отказали в регистрации НКО „Зона права“, в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключенным», — передает агентство. Уточняется, что отказ в регистрации связан с несоответствием поданных документов и статуса организации.

Группа Pussy Riot известна своими выступлениями в форме несанкционированных акций в общественных местах. в ноябре в Генпрокуратуру попросили активистку группы Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать России более 24 тысяч евро компенсации по жалобе панк-группы Pussy Riot. Причиной взыскания называют запрет группе зарегистрироваться в качестве некоммерческой правозащитной организации (НКО). Об этом сообщает РИА Новости. «Участникам группы отказали в регистрации НКО „Зона права“, в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключенным», — передает агентство. Уточняется, что отказ в регистрации связан с несоответствием поданных документов и статуса организации. Группа Pussy Riot известна своими выступлениями в форме несанкционированных акций в общественных местах. в ноябре в Генпрокуратуру попросили активистку группы Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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