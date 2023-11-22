Участницу Pussy Riot Толоконникову* Генпрокуратура проверит на связи с ВСУ

23 ноября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Надежда Толоконникова* сейчас не живет в РФ (девушка справа) Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить активистку Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ. Автором инициативы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. «Генпрокуратура проверит Толоконникову* на финансирование ВСУ. В случае подтверждения ей грозит до 20 лет тюрьмы», — пишет Mash со ссылкой на обращение Виталия Бородина. Во время онлайн-пранка Вована и Лексуса участница Pussy Riot сообщила, что собирает деньги для украинских военных и помогает экс-супругу, который воюет на стороне Киева. При этом Толоконникова (признана иноагентом в РФ) отметила, что готова сжечь российский паспорт в обмен на украинский. Ранее суд Москвы принял решение заочно арестовать активистку. Поводом послужило оскорбление чувств верующих, передает RT. *Надежда Толоконникова включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ

В Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить активистку Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом в РФ) на причастность к финансированию ВСУ. Автором инициативы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. «Генпрокуратура проверит Толоконникову* на финансирование ВСУ. В случае подтверждения ей грозит до 20 лет тюрьмы», — пишет Mash со ссылкой на обращение Виталия Бородина. Во время онлайн-пранка Вована и Лексуса участница Pussy Riot сообщила, что собирает деньги для украинских военных и помогает экс-супругу, который воюет на стороне Киева. При этом Толоконникова (признана иноагентом в РФ) отметила, что готова сжечь российский паспорт в обмен на украинский. Ранее суд Москвы принял решение заочно арестовать активистку. Поводом послужило оскорбление чувств верующих, передает RT. *Надежда Толоконникова включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ