В статусной пермской гимназии экстренно отменили занятия

В Перми руководство гимназии имени Дягилева отменило занятия из-за аварии

07 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Из-за аварии в сети гимназия осталась без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ученикам гимназии №11 имени Сергея Дягилева разрешили не посещать занятия из-за аварии, которая оставила образовательную организацию без воды. Соответствующая информация распространяется в тематических группах и чатах. «В гимназии произошла аварийная ситуация, отключена вода. Аварийная служба начнет работать не раньше 8:00, сколько продлится ремонт неизвестно. Занятия на сегодня отменяются», — рассказал URA.RU один из сотрудников учреждения, получивший уведомление от руководства. Собеседник издания отметил, что учителям предложили проводить обучение в формате «онлайн». К первому уроку должны явиться только те учащиеся, которые пишут госэкзамен по английскому языку. Сразу после сдачи они будут свободны. Корреспондент URA.RU направил запрос в пермскую гимназии №11. На момент публикации ответ получен не был.

В Перми ученикам гимназии №11 имени Сергея Дягилева разрешили не посещать занятия из-за аварии, которая оставила образовательную организацию без воды. Соответствующая информация распространяется в тематических группах и чатах. «В гимназии произошла аварийная ситуация, отключена вода. Аварийная служба начнет работать не раньше 8:00, сколько продлится ремонт неизвестно. Занятия на сегодня отменяются», — рассказал URA.RU один из сотрудников учреждения, получивший уведомление от руководства. Собеседник издания отметил, что учителям предложили проводить обучение в формате «онлайн». К первому уроку должны явиться только те учащиеся, которые пишут госэкзамен по английскому языку. Сразу после сдачи они будут свободны. Корреспондент URA.RU направил запрос в пермскую гимназии №11. На момент публикации ответ получен не был.