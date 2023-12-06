В статусной пермской гимназии экстренно отменили занятия

В Перми ученикам гимназии №11 имени Сергея Дягилева разрешили не посещать занятия из-за аварии, которая оставила образовательную организацию без воды. Соответствующая информация распространяется в тематических группах и чатах.
«В гимназии произошла аварийная ситуация, отключена вода. Аварийная служба начнет работать не раньше 8:00, сколько продлится ремонт неизвестно. Занятия на сегодня отменяются», — рассказал URA.RU один из сотрудников учреждения, получивший уведомление от руководства.
Собеседник издания отметил, что учителям предложили проводить обучение в формате «онлайн». К первому уроку должны явиться только те учащиеся, которые пишут госэкзамен по английскому языку. Сразу после сдачи они будут свободны.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пермскую гимназии №11. На момент публикации ответ получен не был.
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