В Челябинской области обнаружили две тонны мяса с поддельными сроками годности

В Челябинской области система надзора обнаружила более двух тонн мяса с поддельными сроками годности. Ветеринары, оформлявшие документы, увеличили время хранения продуктов от месяца до полугода, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«По данным искусственного интеллекта, врачи увеличили срок годности тонны полужирной охлажденной свинины и 514 килограммов свиного окорока в Красноармейском районе. На Троицкой ветстанции ветврач продлил срок хранения более 500 килограммов говяжьих субпродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Притом за троицким ветеринаром нарушения замечены не в первый раз.
Незаконно продлил срок годности и врач Еткульской ветстанции. Он увеличил время хранения охлажденной печени на полгода — с ноября 2023 до мая 2024 года. Ведомство направило информацию о всех ветеринарах в минсельхоз региона. Там должны принять меры в отношении нарушителей.
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