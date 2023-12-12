В Челябинской области обнаружили две тонны мяса с поддельными сроками годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, продукты, свинина, заморозка, прилавок, рынок, мясо
Ветеринары увеличивали сроки хранения охлажденных свинины и говяжьих субпродуктов Фото:

В Челябинской области система надзора обнаружила более двух тонн мяса с поддельными сроками годности. Ветеринары, оформлявшие документы, увеличили время хранения продуктов от месяца до полугода, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По данным искусственного интеллекта, врачи увеличили срок годности тонны полужирной охлажденной свинины и 514 килограммов свиного окорока в Красноармейском районе. На Троицкой ветстанции ветврач продлил срок хранения более 500 килограммов говяжьих субпродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Притом за троицким ветеринаром нарушения замечены не в первый раз.

Незаконно продлил срок годности и врач Еткульской ветстанции. Он увеличил время хранения охлажденной печени на полгода — с ноября 2023 до мая 2024 года. Ведомство направило информацию о всех ветеринарах в минсельхоз региона. Там должны принять меры в отношении нарушителей.

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В Челябинской области система надзора обнаружила более двух тонн мяса с поддельными сроками годности. Ветеринары, оформлявшие документы, увеличили время хранения продуктов от месяца до полугода, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По данным искусственного интеллекта, врачи увеличили срок годности тонны полужирной охлажденной свинины и 514 килограммов свиного окорока в Красноармейском районе. На Троицкой ветстанции ветврач продлил срок хранения более 500 килограммов говяжьих субпродуктов», — сообщили в надзорном ведомстве. Притом за троицким ветеринаром нарушения замечены не в первый раз. Незаконно продлил срок годности и врач Еткульской ветстанции. Он увеличил время хранения охлажденной печени на полгода — с ноября 2023 до мая 2024 года. Ведомство направило информацию о всех ветеринарах в минсельхоз региона. Там должны принять меры в отношении нарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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