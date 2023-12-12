Мэр Миасса Ковальчук отклонил проект стройки отеля на берегу озера Тургояк

12 декабря 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук не разрешил строить новый отель на берегу Тургояка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук отказался подписать разрешение на строительство нового отеля на берегу озера Тургояк в районе «Золотого пляжа». Эту информацию URA.RU 12 декабря подтвердил сам мэр. «Нас не устроили параметры предложенного проекта в районе „Золотого пляжа“. Мы проект отклонили», — пояснил Ковальчук. В июле 2023 года участники общественных слушаний по развитию «Золотого пляжа» попросили пересмотреть планы по строительству нового отеля. На тот момент проект по развитию курорта уже прошел экологическую экспертизу. Владелец парк-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил URA.RU о готовности скорректировать проект. Но новый вариант также не устроил мэрию.

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук отказался подписать разрешение на строительство нового отеля на берегу озера Тургояк в районе «Золотого пляжа». Эту информацию URA.RU 12 декабря подтвердил сам мэр. «Нас не устроили параметры предложенного проекта в районе „Золотого пляжа“. Мы проект отклонили», — пояснил Ковальчук. В июле 2023 года участники общественных слушаний по развитию «Золотого пляжа» попросили пересмотреть планы по строительству нового отеля. На тот момент проект по развитию курорта уже прошел экологическую экспертизу. Владелец парк-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил URA.RU о готовности скорректировать проект. Но новый вариант также не устроил мэрию.