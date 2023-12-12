Мэр Миасса Ковальчук отклонил проект стройки отеля на берегу озера Тургояк

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Егор Ковальчук. Челябинск, ковальчук егор, река
Егор Ковальчук не разрешил строить новый отель на берегу Тургояка Фото:

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук отказался подписать разрешение на строительство нового отеля на берегу озера Тургояк в районе «Золотого пляжа». Эту информацию URA.RU 12 декабря подтвердил сам мэр.

«Нас не устроили параметры предложенного проекта в районе „Золотого пляжа“. Мы проект отклонили», — пояснил Ковальчук.

В июле 2023 года участники общественных слушаний по развитию «Золотого пляжа» попросили пересмотреть планы по строительству нового отеля. На тот момент проект по развитию курорта уже прошел экологическую экспертизу. Владелец парк-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил URA.RU о готовности скорректировать проект. Но новый вариант также не устроил мэрию.

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Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук отказался подписать разрешение на строительство нового отеля на берегу озера Тургояк в районе «Золотого пляжа». Эту информацию URA.RU 12 декабря подтвердил сам мэр. «Нас не устроили параметры предложенного проекта в районе „Золотого пляжа“. Мы проект отклонили», — пояснил Ковальчук. В июле 2023 года участники общественных слушаний по развитию «Золотого пляжа» попросили пересмотреть планы по строительству нового отеля. На тот момент проект по развитию курорта уже прошел экологическую экспертизу. Владелец парк-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил URA.RU о готовности скорректировать проект. Но новый вариант также не устроил мэрию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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