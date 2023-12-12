В школах Челябинска не стали отменять занятия во вторую смену

В школах Челябинска занятия во вторую смену пройдут по расписанию. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 13 декабря, занятия в школах города Челябинска во вторую смену проводятся в обычном режиме», — сообщили в ЕДДС.
Занятия пройдут по графику в связи с относительным потеплением. Днем в городе ожидается минус 23 градуса. В первую смену занятия в Челябинске отменили с первого по седьмой класс.
Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.
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