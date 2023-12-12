12 декабря 2023

В школах Челябинска не стали отменять занятия во вторую смену

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, мороз
Челябинские школьники и студенты вернулись к очной учебе Фото:

В школах Челябинска занятия во вторую смену пройдут по расписанию. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 13 декабря, занятия в школах города Челябинска во вторую смену проводятся в обычном режиме», — сообщили в ЕДДС.

Занятия пройдут по графику в связи с относительным потеплением. Днем в городе ожидается минус 23 градуса. В первую смену занятия в Челябинске отменили с первого по седьмой класс.

Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.

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В школах Челябинска занятия во вторую смену пройдут по расписанию. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города. «Уважаемые челябинцы! Сегодня, 13 декабря, занятия в школах города Челябинска во вторую смену проводятся в обычном режиме», — сообщили в ЕДДС. Занятия пройдут по графику в связи с относительным потеплением. Днем в городе ожидается минус 23 градуса. В первую смену занятия в Челябинске отменили с первого по седьмой класс. Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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