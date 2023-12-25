В Екатеринбург привезли новую технику для уборки сложных улиц

В екатеринбургском парке уборочной техники появилась новая техника — мини погрузчик «Митракс МП-749». Он будет убирать те места, куда не пройдет крупногабаритная техника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«За счет особенностей новую технику можно использовать для очистки узких проездов и тротуаров. В уральской столице пока единственный МП-749 будет убирать стелу „Город трудовой доблести“, памятник УДТК и улицу Свердлова — места, где „полноразмерная“ спецтехника не может качественно сгрести снег», — говорится в сообщении на сайте администрации. Машина будет работать на базе ДЭУ Железнодорожного района.
Погрузчик уже присоединился к технике, убирающей улицы. Только 23 и 24 декабря на борьбу со стихией вышло 808 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. Улицы были обработаны 157 тоннами противогололедных материалов и 153 тоннами песка.
Погрузчик стал еще одним подарком к 300-летию города
Фото: сайт администрации Екатеринбурга (https://екатеринбург.рф/news/93201-v-parke-uborochnoy-tekhniki-ekaterinburga-popolnenie#photo=368941346863ebf37b2daec85fd8f5bf)
На презентации погрузчика участвовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Фото: сайт администрации Екатеринбурга (https://екатеринбург.рф/news/93201-v-parke-uborochnoy-tekhniki-ekaterinburga-popolnenie#photo=368941346863ebf37b2daec85fd8f5bf)
В екатеринбургском парке уборочной техники появилась новая техника — мини погрузчик «Митракс МП-749». Он будет убирать те места, куда не пройдет крупногабаритная техника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «За счет особенностей новую технику можно использовать для очистки узких проездов и тротуаров. В уральской столице пока единственный МП-749 будет убирать стелу „Город трудовой доблести“, памятник УДТК и улицу Свердлова — места, где „полноразмерная“ спецтехника не может качественно сгрести снег», — говорится в сообщении на сайте администрации. Машина будет работать на базе ДЭУ Железнодорожного района. Погрузчик уже присоединился к технике, убирающей улицы. Только 23 и 24 декабря на борьбу со стихией вышло 808 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. Улицы были обработаны 157 тоннами противогололедных материалов и 153 тоннами песка.