25 декабря 2023

В Екатеринбург привезли новую технику для уборки сложных улиц

Парк уборочной техники Екатеринбурга пополнился новой моделью
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, камаз, уборка снега, город, проспект ленина
Новый погрузчик маневреннее и компактнее других моделей (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском парке уборочной техники появилась новая техника — мини погрузчик «Митракс МП-749». Он будет убирать те места, куда не пройдет крупногабаритная техника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«За счет особенностей новую технику можно использовать для очистки узких проездов и тротуаров. В уральской столице пока единственный МП-749 будет убирать стелу „Город трудовой доблести“, памятник УДТК и улицу Свердлова — места, где „полноразмерная“ спецтехника не может качественно сгрести снег», — говорится в сообщении на сайте администрации. Машина будет работать на базе ДЭУ Железнодорожного района.

Погрузчик уже присоединился к технике, убирающей улицы. Только 23 и 24 декабря на борьбу со стихией вышло 808 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. Улицы были обработаны 157 тоннами противогололедных материалов и 153 тоннами песка.

Погрузчик стал еще одним подарком к 300-летию города
Погрузчик стал еще одним подарком к 300-летию города
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На презентации погрузчика участвовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов
На презентации погрузчика участвовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов
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В екатеринбургском парке уборочной техники появилась новая техника — мини погрузчик «Митракс МП-749». Он будет убирать те места, куда не пройдет крупногабаритная техника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «За счет особенностей новую технику можно использовать для очистки узких проездов и тротуаров. В уральской столице пока единственный МП-749 будет убирать стелу „Город трудовой доблести“, памятник УДТК и улицу Свердлова — места, где „полноразмерная“ спецтехника не может качественно сгрести снег», — говорится в сообщении на сайте администрации. Машина будет работать на базе ДЭУ Железнодорожного района. Погрузчик уже присоединился к технике, убирающей улицы. Только 23 и 24 декабря на борьбу со стихией вышло 808 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. Улицы были обработаны 157 тоннами противогололедных материалов и 153 тоннами песка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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