Польский генерал заявил, что никакого контрнаступления Украины не было

Экс-командир польского спецназа: Киев сделал ставку не на бои, а на пропаганду

26 декабря 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Украина на самом деле не проводила контрнаступление, заявил Роман Полько Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Польский генерал Роман Полько считает, что Украина не проводила контрнаступление на Украине, так как ее солдаты не смогли скооперироваться и согласовать собственные действия на одном направлении. По его словам, Киев на самом деле делал ставку на пропаганду. «Никакого контрнаступления действительно не было. Украинцы не определились с действиями какой-либо оперативной группы, на определенном направлении. Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, Вооруженные силы Украины (ВСУ) [делают ставку] на пропагандистские успехи», — рассказал Роман Полько. Его слова передают авторы польского издания wPolityce. Он также отметил, что ВСУ пытаются обучать различные подразделения западных стран и это приносит больше вреда, чем пользы из-за разного подхода. Украина официально заявила о начале контрнаступления 4 июня этого года. Страны Запада начали поставлять свою технику в виде танков и истребителей. Но ВСУ не смогли преодолеть российскую оборону. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что ВС РФ сорвали вражеское наступление. Это было главной задачей за 2023 год, передает MK.RU. С момента его начала, Киев потерял 160 тысяч человек, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. ВСУ предстоит пережить тяжелую зиму, прогнозируют французские журналисты, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польский генерал Роман Полько считает, что Украина не проводила контрнаступление на Украине, так как ее солдаты не смогли скооперироваться и согласовать собственные действия на одном направлении. По его словам, Киев на самом деле делал ставку на пропаганду. «Никакого контрнаступления действительно не было. Украинцы не определились с действиями какой-либо оперативной группы, на определенном направлении. Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, Вооруженные силы Украины (ВСУ) [делают ставку] на пропагандистские успехи», — рассказал Роман Полько. Его слова передают авторы польского издания wPolityce. Он также отметил, что ВСУ пытаются обучать различные подразделения западных стран и это приносит больше вреда, чем пользы из-за разного подхода. Украина официально заявила о начале контрнаступления 4 июня этого года. Страны Запада начали поставлять свою технику в виде танков и истребителей. Но ВСУ не смогли преодолеть российскую оборону. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что ВС РФ сорвали вражеское наступление. Это было главной задачей за 2023 год, передает MK.RU. С момента его начала, Киев потерял 160 тысяч человек, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. ВСУ предстоит пережить тяжелую зиму, прогнозируют французские журналисты, передает телеканал 360.