Как сэкономить на госпошлине на права в 2024 году

Чтобы не платить госпошлину, нужно вернуть действующее ВУ, сданное в ГИБДД

27 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Участникам Великой Отечественной войны предоставят льготу на оплату госпошлины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2023 года скидку на оплату госпошлины при оформлении прав отменили на «Госуслугах». Единственным вариантом сэкономить в 2024 году является возврат действующего водительского удостоверения (ВУ), сданного на хранение в ГИБДД. Но ВУ должно быть сдано после истечения срока лишения прав. Также льготы на оплату госпошлины имеют некоторые категории граждан. «Для большинства граждан РФ единственный вариант, при котором уплата госпошлины за права не требуется, — возврат сданного на хранение в ГИБДД действующего ВУ», — сообщает Autonews.ru. Отмечается, что оно должно быть сдано после истечения срока лишения прав на управление любым транспортным средством. Налоговый кодекс РФ определяет ряд категорий граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины. Данную льготу получают жители Крыма, которые стали гражданами России и желают обменять водительское удостоверение Украины на российское. А также участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей фашистов, военные водители-срочники, получающие удостоверение категории D или D1 и граждане ЛНР, ДНР и Украины, въехавшие в Россию после 21 февраля 2022. При этом они должны иметь документы, которые дают право на проживание в стране. Также они должны обменять национальное водительское удостоверение на российские права. Ранее сообщалось, что для тех граждан, кто хочет получить водительские права, в 2024 году будет целый ряд изменений. К экзаменам не будут допущены те, кто не посещают военкомат, но обязаны в него явиться. Известно, что тем гражданам, которые имеют иностранные права, но хотят получить российские, нужно будет сдать теоретический экзамен. А автолюбителям, которые подтверждают право на управление транспортными средствами категорий C, D, CE и DE, C, D, CE и DE, придется сдать также и практический экзамен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января 2023 года скидку на оплату госпошлины при оформлении прав отменили на «Госуслугах». Единственным вариантом сэкономить в 2024 году является возврат действующего водительского удостоверения (ВУ), сданного на хранение в ГИБДД. Но ВУ должно быть сдано после истечения срока лишения прав. Также льготы на оплату госпошлины имеют некоторые категории граждан. «Для большинства граждан РФ единственный вариант, при котором уплата госпошлины за права не требуется, — возврат сданного на хранение в ГИБДД действующего ВУ», — сообщает Autonews.ru. Отмечается, что оно должно быть сдано после истечения срока лишения прав на управление любым транспортным средством. Налоговый кодекс РФ определяет ряд категорий граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины. Данную льготу получают жители Крыма, которые стали гражданами России и желают обменять водительское удостоверение Украины на российское. А также участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей фашистов, военные водители-срочники, получающие удостоверение категории D или D1 и граждане ЛНР, ДНР и Украины, въехавшие в Россию после 21 февраля 2022. При этом они должны иметь документы, которые дают право на проживание в стране. Также они должны обменять национальное водительское удостоверение на российские права. Ранее сообщалось, что для тех граждан, кто хочет получить водительские права, в 2024 году будет целый ряд изменений. К экзаменам не будут допущены те, кто не посещают военкомат, но обязаны в него явиться. Известно, что тем гражданам, которые имеют иностранные права, но хотят получить российские, нужно будет сдать теоретический экзамен. А автолюбителям, которые подтверждают право на управление транспортными средствами категорий C, D, CE и DE, C, D, CE и DE, придется сдать также и практический экзамен.