Sky News: Запад не заинтересован в победе Украины

28 декабря 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Со дня на день произойдут изменения в конфликте на Украине, считает Коша Гада Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Западные страны не заинтересованы в победе Киева в конфликте с Россией. Защита Украины также уже не является приоритетной для них. Об этом сообщило Sky News. «Победа в этом конфликте гораздо важнее для России, чем защита Украины всеми западными странами, которые в нем участвуют», — передает агентство слова журналистки Коша Гады. Она добавила, что со дня на день могут произойти изменения в конфликте в одну из сторон. Ранее специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, что финансовая помощь Запада Киеву сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что по итогам года помощь сократится еще больше. Также Евросоюз и США в декабре не одобрили выделение дополнительных средств. Кроме того, западные страны начали высказывать усталость от данного конфликта. В ЕС отметили, что в связи с поддержкой Украины они истощили почти все свои запасы вооружения.

Западные страны не заинтересованы в победе Киева в конфликте с Россией. Защита Украины также уже не является приоритетной для них. Об этом сообщило Sky News. «Победа в этом конфликте гораздо важнее для России, чем защита Украины всеми западными странами, которые в нем участвуют», — передает агентство слова журналистки Коша Гады. Она добавила, что со дня на день могут произойти изменения в конфликте в одну из сторон. Ранее специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, что финансовая помощь Запада Киеву сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что по итогам года помощь сократится еще больше. Также Евросоюз и США в декабре не одобрили выделение дополнительных средств. Кроме того, западные страны начали высказывать усталость от данного конфликта. В ЕС отметили, что в связи с поддержкой Украины они истощили почти все свои запасы вооружения.