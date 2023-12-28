Sky News: Запад не заинтересован в победе Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Со дня на день произойдут изменения в конфликте на Украине, считает Коша Гада Фото:

Западные страны не заинтересованы в победе Киева в конфликте с Россией. Защита Украины также уже не является приоритетной для них. Об этом сообщило Sky News.

«Победа в этом конфликте гораздо важнее для России, чем защита Украины всеми западными странами, которые в нем участвуют», — передает агентство слова журналистки Коша Гады. Она добавила, что со дня на день могут произойти изменения в конфликте в одну из сторон.

Ранее специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, что финансовая помощь Запада Киеву сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что по итогам года помощь сократится еще больше. Также Евросоюз и США в декабре не одобрили выделение дополнительных средств. Кроме того, западные страны начали высказывать усталость от данного конфликта. В ЕС отметили, что в связи с поддержкой Украины они истощили почти все свои запасы вооружения.

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Западные страны не заинтересованы в победе Киева в конфликте с Россией. Защита Украины также уже не является приоритетной для них. Об этом сообщило Sky News. «Победа в этом конфликте гораздо важнее для России, чем защита Украины всеми западными странами, которые в нем участвуют», — передает агентство слова журналистки Коша Гады. Она добавила, что со дня на день могут произойти изменения в конфликте в одну из сторон. Ранее специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, что финансовая помощь Запада Киеву сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что по итогам года помощь сократится еще больше. Также Евросоюз и США в декабре не одобрили выделение дополнительных средств. Кроме того, западные страны начали высказывать усталость от данного конфликта. В ЕС отметили, что в связи с поддержкой Украины они истощили почти все свои запасы вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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